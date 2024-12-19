Кулеба предложил отдать коммунальные предприятия под контроль иностранных инвесторов — Finance.ua
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Кулеба предложил отдать коммунальные предприятия под контроль иностранных инвесторов

Казна и Политика
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Органы местного самоуправления должны отвечать за работу собственных коммунальных предприятий, а не использовать их в качестве инструмента для отмывания средств.
Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в интервью для ZN.UA, комментируя лоббированный спикером ВРУ Русланом Стефанчуком законопроект № 6013, предусматривающий приватизацию коммунальных предприятий и запрет на создание новых.
Министр отметил, что у него есть вопросы к каждому мэру в стране, сколько именно его город вложил в модернизацию коммунальных предприятий и их сетей.
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«В этом случае мы должны говорить исключительно на языке цифр. И здесь у меня будут очень трудные вопросы к любому мэру. … Модернизация не проведена. Ни в водоканалах, ни в теплоэнерго, ни в НАКе, нигде. И я не подбирал слова, когда мы проводили последнее совещание. А ведь эти деньги были заложены в тарифы», — заявил он.
При этом вице-премьер согласился, что в этой проблеме есть и другая сторона, когда местные бюджеты не получили в сумме 45 млрд гривен разницы в тарифах, которые обещало компенсировать государство.
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«Это отдельный аспект проблемы, и я этого не отрицаю. Но настаиваю, что это дорога с двусторонним движением. Органы местного самоуправления, областные советы должны отвечать за коммунальные предприятия. Война показала, к чему приводят постоянные хищения и злоупотребления», — считает Кулеба.
По мнению главы Минразвития, оптимально было бы, если бы коммунальные предприятия оказались под контролем иностранных инвесторов, которые вложат в них деньги и модернизируют сети, потому что украинские частные предприятия, по его словам, сомнительны.
«Мы уже много раз имели дело с частными водоканалами. Результат нулевой», — отметил он.
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В то же время Кулеба добавил, что в целом закон очень дискуссионный, поскольку создает дополнительные трудности для местных мэров, которые, по сути, ответственны за подготовку к отопительному сезону в городе, но без рычагов влияния на процесс подготовки.
По его словам, «ключевым является то, что до реализации этой инициативы будет отсрочка в пять лет». Однако отметим, что такая отсрочка предусмотрена только для существующих КП, но не для новых. А с началом вступления в силу закона, в случае его принятия, водоканалы, теплоэнерго и больницы не смогут создавать новые КП, что стало важным инструментом реагирования на некоторые трудности в условиях войны.
По материалам:
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