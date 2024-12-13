Лидеры аренды и приватизации коммунального имущества в 2024 году — Finance.ua

Лидеры аренды и приватизации коммунального имущества в 2024 году Сегодня 21:30 — Казна и Политика

Лидеры аренды и приватизации коммунального имущества в 2024 году

Прозорро. Продажи представили рейтинг общин, которые были самыми успешными среди коммунальных организаторов по итогам онлайн-аукционов в государственной электронной торговой системе в 2024 году.

По данным публичного модуля аналитики bi.prozorro.sal, e лидером по приватизации в этом году стал город Днепр, а рейтинг организаторов торгов по аренде возглавили Черновцы.

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С начала года приватизационные онлайн-аукционы объявили 147 городов и заработали на продажах более 1 млрд грн.

Почти половину всех торгов провели 10 городов, попавших в рейтинг этого года. Также суммарно 10 лидеров привлекли более половины всех средств, заработанных общинами на приватизации.

Электронные торги по аренде в этом году объявляли 307 городов. По итогам онлайн-аукционов местные бюджеты ежемесячно получают около 74.3 млн грн.

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10 самых активных организаторов, вошедших в рейтинг, провели более половины всех арендных аукционов с начала года. Также вместе они заработали почти 85% всех привлеченных общинами средств на торгах по аренде.

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