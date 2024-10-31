Приватизация гостиницы «Украина»: новый собственник перечислил 3 млрд грн в бюджет — Finance.ua

Приватизация гостиницы «Украина»: новый собственник перечислил 3 млрд грн в бюджет Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Приватизация гостиницы «Украина»: новый собственник перечислил 3 млрд грн в бюджет

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) получил три миллиарда гривен от продажи первого объекта крупной приватизации — киевской гостиницы «Украина».

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Победитель аукциона уплатил стоимость объекта в размере 2 млрд 511 млн 777 тыс. 888 грн и дополнительно перечислил НДС в сумме 502 млн 355 тыс. 578 грн.

Также новый собственник должен погасить имеющуюся задолженность предприятия по заработной плате перед бюджетом, а также просроченную кредиторскую задолженность.

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Кроме того, согласно условиям продажи, новый собственник обязан сохранить основной профиль деятельности предприятия и обеспечить социальные гарантии работникам в течение не менее шести месяцев с момента обретения права собственности.

«Успешное проведение аукциона и полная оплата стоимости гостиницы „Украина“ подтверждают готовность украинского рынка к крупной приватизации. Конкуренция между участниками обеспечила рост стоимости актива и его рыночную финальную стоимость. Полученные средства будут направлены, в частности, на поддержку Сил обороны Украины. Важно, что благодаря приватизации гостиница получает новую жизнь и перспективы развития», — отметила и.о. председателя ФГИУ Иванна Смачило.

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Напомним, 18 сентября ООО «Ола Файн» Максима Криппы победило в приватизационном аукционе, предложив за гостиницу в центре Киева 2,51 млрд грн — это в 2,4 раза превышает первоначальную цену.

В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче государственного предприятия «Гостиница Украина» в Киеве, которое находилось в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства инфраструктуры. Последнее искало для гостиницы инвестиции за границей.

В состав единого имущественного комплекса входит отель площадью почти 22,5 тыс. м² на 365 номеров, оснащенный рестораном, бизнес-центром, шестью конференц-залами и дополнительной инфраструктурой, включая охраняемые здания, нежилые здания, автостоянки и другие сооружения.

Діло По материалам:

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