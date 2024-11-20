В Украине поступления от приватизации существенно превысили запланированные — Finance.ua

В Украине поступления от приватизации существенно превысили запланированные Сегодня 09:38

В Украине поступления от приватизации существенно превысили запланированные

В Украине сумма общих поступлений от приватизации за 2024 год составила 9,26 млрд грн.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

«Таким образом, поступления от приватизации с начала года уже более чем в 2 раза превысили запланированные и составляют — 9,26 млрд грн», — подчеркнула министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она напомнила, что победитель приватизационного конкурса оплатил государственному бюджету Украины 3,94 млрд грн за 100% акций АО «Объединенная горно-химическая компания».

АО «ОГХК» — крупнейший производитель титанового сырья в Украине. В состав компании входят два комбината: Вольногорский горно-металлургический в Днепропетровской области и Иршанский горно-обогатительный в Житомирской области.

Следующий онлайн-аукцион крупной приватизации состоится 19 декабря. На продажу выставят 100% государственной доли национализированного производителя стройматериалов ООО «Аэрок» со стартовой ценой 965,3 млн грн.

Економічна Правда По материалам:

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