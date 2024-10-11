Приватизация на 5 млрд грн: самые дорогие лоты Фонда госимущества (инфографика) — Finance.ua

Приватизация на 5 млрд грн: самые дорогие лоты Фонда госимущества (инфографика) Сегодня 15:44 — Казна и Политика

Приватизация на 5 млрд грн: самые дорогие лоты Фонда госимущества (инфографика)

Государство получило почти 3,5 млрд грн за 20 самых дорогих лотов по стартовой цене, проданным до введения в Украине военного положения. А после 24 февраля общая стоимость проданных остальных 20 лотов составила 1,7 млрд грн.

Об этом говорится в исследовании YouControl.

Самой дорогой за последние 6 лет стала «Калушская теплоэлектроцентраль — новая», предприятие приобрели за 801 млн грн.

Аналитики R&D центра YouControl проанализировали 40 самых дорогих лотов Фонда государственных имуществ по стартовой цене и выявили связанность победителей с финансово-промышленными группами и появление новых интересных тенденций.

Сделки по 11 лотам, проданным до начала полномасштабного вторжения, были подписаны в 2021 году, 5 — в 2020 году, 3 — в 2019 году и 1 — в 2018 году.

За это время продали 4 государственных пакета акций предприятий, 5 единых имущественных комплексов госкомпаний, целостный имущественный комплекс «Одессавинпром».

А также ряд отдельных объектов недвижимости, среди которых части помещений завода «Арсенал», административное здание рядом с торговым центром «Ocean Plaza», здание гостиницы «Рассвет» в Днепре и т. д. В столице находятся 9 проданных лотов, 2 — на Львовщине и по одному — в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях.

От продажи проанализированных 20 объектов, реализованных до 24.02.2022 года и имеющих самую высокую стартовую цену, государство получило почти 3,5 млрд грн.

Справка Finance.ua:

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