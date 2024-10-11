Приватизация на 5 млрд грн: самые дорогие лоты Фонда госимущества (инфографика) — Finance.ua
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Приватизация на 5 млрд грн: самые дорогие лоты Фонда госимущества (инфографика)

Казна и Политика
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Приватизация на 5 млрд грн: самые дорогие лоты Фонда госимущества (инфографика)
Приватизация на 5 млрд грн: самые дорогие лоты Фонда госимущества (инфографика)
Государство получило почти 3,5 млрд грн за 20 самых дорогих лотов по стартовой цене, проданным до введения в Украине военного положения. А после 24 февраля общая стоимость проданных остальных 20 лотов составила 1,7 млрд грн.
Об этом говорится в исследовании YouControl.
Самой дорогой за последние 6 лет стала «Калушская теплоэлектроцентраль — новая», предприятие приобрели за 801 млн грн.
Аналитики R&D центра YouControl проанализировали 40 самых дорогих лотов Фонда государственных имуществ по стартовой цене и выявили связанность победителей с финансово-промышленными группами и появление новых интересных тенденций.
Сделки по 11 лотам, проданным до начала полномасштабного вторжения, были подписаны в 2021 году, 5 — в 2020 году, 3 — в 2019 году и 1 — в 2018 году.
Приватизация на 5 млрд грн: самые дорогие лоты Фонда госимущества (инфографика)
За это время продали 4 государственных пакета акций предприятий, 5 единых имущественных комплексов госкомпаний, целостный имущественный комплекс «Одессавинпром».
А также ряд отдельных объектов недвижимости, среди которых части помещений завода «Арсенал», административное здание рядом с торговым центром «Ocean Plaza», здание гостиницы «Рассвет» в Днепре и т. д. В столице находятся 9 проданных лотов, 2 — на Львовщине и по одному — в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях.
От продажи проанализированных 20 объектов, реализованных до 24.02.2022 года и имеющих самую высокую стартовую цену, государство получило почти 3,5 млрд грн.
Приватизация на 5 млрд грн: самые дорогие лоты Фонда госимущества (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • Фонд государственного имущества Украины продал на приватизационном аукционе АО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГКХ) за 3,93 млрд грн.
  • Фонд госимущества (ФГИ) Украины завершил процесс корпоратизации государственного предприятия «Фонд аграрных инвестиций» и создал на его основе первого государственного оператора сельхозземель ООО «Государственный земельный банк».
  • Фонд государственного имущества Украины продал единый имущественный комплекс Полтавского экспериментального протезно-ортопедического предприятия за 50 млн грн. Об этом сообщается на сайте «Прозорро.Продажи»
  • Фонд государственного имущества Украины реализовал на аукционе ЧАО «Каштан», изъятого в доход государства у Владимира Сальдо.
По материалам:
Finance.ua
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