Правительство расширило перечень лиц, у которых будут льготы на оплату коммуналки — Finance.ua

Правительство расширило перечень лиц, у которых будут льготы на оплату коммуналки Сегодня 13:04 — Личные финансы

Правительство расширило перечень лиц, у которых будут льготы на оплату коммуналки

Кабинет министров расширил перечень лиц, которым в 2025 году льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, на приобретение твердого топлива будут предоставляться с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Отмечается, что льготы будут предоставляться, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (4240 грн).

В 2025 году льготы также будут предоставляться:

реабилитированным лицам, которые стали лицами с инвалидностью в результате репрессий или являются пенсионерами;

лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, отнесенным к категориям 1 и 2;

женам (мужьям), опекунам детей умерших граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;

женам (мужьям), если та (тот) не женились второй раз, умерших граждан, смерть которых связана с участием в ликвидации других ядерных аварий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия, в сборке ядерных зарядов и проведении на них регламентных работ;

уволенным с военной службы лицам, ставшим лицами с инвалидностью во время прохождения военной службы;

родителям и членам семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы;

ветеранам военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности, государственной пожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службе, службы гражданской защиты, Государственной службы специальной связи и защиты информации;

вдовам (вдовцам) умерших (погибших) ветеранов военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности, государственной пожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, Государственной службы специальной связи и защиты информации;

бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей;

бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин;

депортированным лицам, которые достигли пенсионного возраста или являются лицами с инвалидностью.

Напомним, в 2025 году продолжится реализация инициативы «Зимняя поддержка». В январе заработает еще одна программа — прием заявок на субсидию для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц.

Украинцы, которые в рамках программы «Национальный кешбэк» накопили кешбэк при покупке товаров с пометкой «Сделано в Украине» могут рассчитаться этими средствами за потребленную электроэнергию.

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