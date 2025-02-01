Выплаты «Теплая зима» и «Ребенок не один» могут стать ежегодными — Минсоцполитики Сегодня 19:07 — Казна и Политика

Выплаты «Теплая зима» и «Ребенок не один» могут стать ежегодными — Минсоцполитики

Министерство социальной политики планирует сделать выплату «Теплая зима» ежегодной, а также продолжит внедрение инициативы «Ребенок не один» для поддержки осиротевших детей.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Социальные инициативы по поддержке украинцев

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что выплата «Теплая зима» была введена в 2024 году как новый вид пособия, и ее планируют сделать постоянной.

Она направлена ​​на поддержание уязвимых семей перед зимним периодом.

Кроме того, Минсоцполитики начало услугу «Ребенок не один», который призван финансово помочь родственникам, которые берут на себя опеку над потерявшими родителей детьми.

До этого времени такие семьи вынуждены были самостоятельно покрывать расходы на содержание ребенка, пока шло оформление попечительства.

Что такое выплата «Теплая зима» и на кого она рассчитана

Пособие «Теплая зима» было введено в конце 2024 года в рамках комплексного пакета «Зимова єПідтримка».

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Она предоставляется малообеспеченным семьям с детьми и семьям внутренне перемещенных лиц, чтобы они могли приобрести зимнюю одежду и обувь.

В декабре 2024 года семьи, отвечающие критериям, получили по 6 500 грн единовременной выплаты на каждого ребенка до 18 лет.

Также пособие получили люди с инвалидностью I группы из числа ВПЛ.

Напомним, Кабинет Министров изменил условия программы выплат 6500 гривен для детей внутренне переселенных лиц. Деньги получат те, кто не получил в декабре.

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