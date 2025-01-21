Все выплаты, льготы и пенсии для людей с инвалидностью сохраняются, — Минсоцполитики
Министерство социальной политики опровергло сообщения в некоторых СМИ и телеграм-каналах о якобы возможной отмене выплат людям со 2-й или 3-й группой инвалидности.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Сегодня ряд СМИ и телеграм-каналов распространили информацию о якобы возможной отмене выплат людям, имеющим 2-ю или 3-ю группу инвалидности. Обращаем внимание: эта информация не соответствует действительности и некорректна», — говорят в Минсоцполитики.
Отмечается, что «все выплаты людям с инвалидностью сохраняются и будут выплачиваться и дальше. Никаких инициатив по их отмене нет».
Пресс-служба ведомства обратилась к медийщикам с просьбой «распространять корректную информацию и обращаться за разъяснениями непосредственно в Министерство социальной политики: контактный телефон — (044) 289 35 60, email: press@mlsp.gov.ua».
Справка Finance.ua:
Напомним, в Украине 3 группу инвалидности устанавливают гражданам, которые из-за разных заболеваний частично утратили трудоспособность и возможность себя обеспечивать. Таким гражданам государство установило ряд льгот и выплат.
Как отмечают в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), точная сумма выплат для украинцев, имеющих III группу инвалидности, устанавливается после выяснения следующей информации:
- работает ли человек после наступления инвалидности;
- когда именно была получена группа инвалидности.
Подробнее о льготах и пенсиях для людей с инвалидностью рассказывали здесь.
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