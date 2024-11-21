Сколько времени должна продолжаться плановая проверка налоговой — Finance.ua

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Сколько времени должна продолжаться плановая проверка налоговой

Личные финансы
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Сколько времени должна продолжаться плановая проверка налоговой
Сколько времени должна продолжаться плановая проверка налоговой
Продолжительность плановых проверок ГНС не должна превышать 30 дней для крупных налогоплательщиков.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.
Согласно Налоговому кодексу, контролирующие органы имеют право проводить камеральные, документальные (плановые или внеплановые; выездные или невыездные) и фактические проверки.
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Камеральные и документальные проверки проводятся контролирующими органами в пределах их полномочий исключительно в случаях и порядке, установленных НКУ, а фактические проверки — НКУ и другими законами Украины, контроль за соблюдением которых возложен на контролирующие органы.
Продолжительность проверок не должна превышать:
  • 30 рабочих дней для крупных налогоплательщиков;
  • по субъектам малого предпринимательства — 10 рабочих дней;
  • других налогоплательщиков — 20 рабочих дней.
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Продление сроков проведения проверок возможно по решению руководителя контролирующего органа не более чем на 15 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, в отношении субъектов малого предпринимательства — не более чем на 5 рабочих дней, других налогоплательщиков — не более чем на 10 рабочих дней.
Продолжительность проверок не должна превышать 15 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, в отношении субъектов малого предпринимательства — 5 рабочих дней, для физических лиц — предпринимателей, не имеющих наемных работников — 3 рабочих дня, других налогоплательщиков — 10 рабочих дней.
Продление сроков проведения проверок возможно по решению руководителя контролирующего органа не более чем на 10 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, в отношении субъектов малого предпринимательства — не более чем на 2 рабочих дня, других налогоплательщиков — не более чем на 5 рабочих дней.
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Документальная внеплановая проверка по основаниям для физических лиц — предпринимателей, не имеющих наемных работников, проводится при наличии за два последних календарных года одновременно следующих условий:
  • плательщик налога подал налоговую декларацию об отсутствии доходов от производства хозяйственной деятельности;
  • плательщик налога не зарегистрирован как плательщик налога на добавленную стоимость;
  • в контролирующих органах отсутствует налоговая информация об:
— использовании плательщиком налога наемного труда физических лиц;
— открытых плательщиком налога счетах в банках и других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках платежных услуг/электронных кошельках в эмитентах электронных денег.
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Следовательно, если во время проведения проверки налогоплательщик предоставляет документы менее чем за три рабочих дня до дня ее завершения или если документы поступили в контролирующий орган менее чем за три рабочих дня до дня завершения проверки, проведение проверки может быть дополнительно продлено.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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