Сколько времени должна продолжаться плановая проверка налоговой — Finance.ua

Сколько времени должна продолжаться плановая проверка налоговой Сегодня 20:01 — Личные финансы

Сколько времени должна продолжаться плановая проверка налоговой

Продолжительность плановых проверок ГНС не должна превышать 30 дней для крупных налогоплательщиков.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Согласно Налоговому кодексу, контролирующие органы имеют право проводить камеральные, документальные (плановые или внеплановые; выездные или невыездные) и фактические проверки.

Камеральные и документальные проверки проводятся контролирующими органами в пределах их полномочий исключительно в случаях и порядке, установленных НКУ, а фактические проверки — НКУ и другими законами Украины, контроль за соблюдением которых возложен на контролирующие органы.

Продолжительность проверок не должна превышать:

30 рабочих дней для крупных налогоплательщиков;

по субъектам малого предпринимательства — 10 рабочих дней;

других налогоплательщиков — 20 рабочих дней.

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Продление сроков проведения проверок возможно по решению руководителя контролирующего органа не более чем на 15 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, в отношении субъектов малого предпринимательства — не более чем на 5 рабочих дней, других налогоплательщиков — не более чем на 10 рабочих дней.

Продолжительность проверок не должна превышать 15 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, в отношении субъектов малого предпринимательства — 5 рабочих дней, для физических лиц — предпринимателей, не имеющих наемных работников — 3 рабочих дня, других налогоплательщиков — 10 рабочих дней.

Продление сроков проведения проверок возможно по решению руководителя контролирующего органа не более чем на 10 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, в отношении субъектов малого предпринимательства — не более чем на 2 рабочих дня, других налогоплательщиков — не более чем на 5 рабочих дней.

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Документальная внеплановая проверка по основаниям для физических лиц — предпринимателей, не имеющих наемных работников, проводится при наличии за два последних календарных года одновременно следующих условий:

плательщик налога подал налоговую декларацию об отсутствии доходов от производства хозяйственной деятельности;

плательщик налога не зарегистрирован как плательщик налога на добавленную стоимость;

в контролирующих органах отсутствует налоговая информация об:

— использовании плательщиком налога наемного труда физических лиц;

— открытых плательщиком налога счетах в банках и других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках платежных услуг/электронных кошельках в эмитентах электронных денег.

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Следовательно, если во время проведения проверки налогоплательщик предоставляет документы менее чем за три рабочих дня до дня ее завершения или если документы поступили в контролирующий орган менее чем за три рабочих дня до дня завершения проверки, проведение проверки может быть дополнительно продлено.

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