Налоговая запланировала новые проверки ФЛП на 2024 год: кого они касаются — Finance.ua
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Налоговая запланировала новые проверки ФЛП на 2024 год: кого они касаются

Личные финансы
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Налоговая запланировала новые проверки ФЛП на 2024 год: кого они касаются
Налоговая запланировала новые проверки ФЛП на 2024 год: кого они касаются
Более 3,3 тыс. проверок компаний и ФЛП запланировано в этом году по данным Государственной налоговой службы. Из них почти 73% придется на компании, а остальные — на частных предпринимателей. В июне компаний «под надзором» увеличилось на 42 единицы, пишет Опендатабот.
Поэтому проверок в течение этого года следует ожидать 2 450 компаниям и 915 ФЛП. В июне к списку добавилось еще 42 бизнеса, которые проверят уже во втором полугодии.
Налоговая запланировала новые проверки ФЛП на 2024 год: кого они касаются
Больше всего проверок будет проведено в Киеве — 26%. А также в Днепропетровской и Львовской областях — 8,1% и 6,9% соответственно. Наименьший интерес налоговиков привлекла Херсонщина — всего 2 компании.

Какие бизнесы попали в обновленный список?

Среди новых компаний можно отметить Сенс Банк с выручкой 12.9 млрд грн, занявший 7 позицию в Индексе Опендатабот среди банковских видов деятельности.
Будут проверять налоговики также ООО «Агропроинвест 08» — почти 2 млрд грн и ООО «Алма Вин» — 1,6 млрд грн. Замыкает топ-десятку ООО «Трейдинг Продакт Компани» с доходом более 326 млн грн.

Топ-10 новых компаний, которые проверит налоговая

Налоговая запланировала новые проверки ФЛП на 2024 год: кого они касаются
Узнать, запланированы ли проверки относительно вашего бизнеса или партнеров, можно бесплатно в Опендатабот. Для этого отправьте боту код компании. Если бизнес в плане ГНС — соответствующая информация появится в карточке компании.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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