Проверки бизнеса: налоговая расширила список компаний — Finance.ua

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Проверки бизнеса: налоговая расширила список компаний

Личные финансы
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Проверки бизнеса: налоговая расширила список компаний
Проверки бизнеса: налоговая расширила список компаний
Государственная налоговая служба (ГНС) запланировала в 2024 году посетить с проверками более трех тысяч компаний. При этом перечень бизнесов, которые планируют проверить в этом году, расширили.
Об этом сообщают аналитики Opendatabot.
По этим данным налоговая обновила перечень бизнесов, которые попадут под проверки в этом году. В список добавили 67 новых компаний, 34 выбыли. Список пополнился 33 проверками компаний и 7 физлиц-предпринимателей.
Суммарно в списке Налоговой службы насчитывается более 3,2 тысяч компаний, которых ждет мониторинг. Из этого количества 2361 компания и 921 ФЛП.

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Девять компаний, которые в этом году проверит Налоговая, попали в Индекс Опендатабота, восемь из них налоговики планировали проверить с начала года, а одна компания добавилась после обновления списка. Это финансовая компания «Є гроші ком», которая с годовой выручкой 1,66 млрд грн заняла девятую строчку в категории «Финансы» рейтинга, добавили аналитики.
Также опубликовали список компаний, которых коснется проверка, из списка Индекса Опендатабота.
Проверки бизнеса: налоговая расширила список компаний

Справка Finance.ua:

  • Государственная налоговая служба Украины с 25 марта 2024 начинает пилотный проект по информированию налогоплательщиков (плательщиков единого взноса) о наличии у них налогового долга по платежам. Пилотный проект будет продолжаться в течение трех месяцев.
  • Государственная налоговая служба будет проверять предпринимателей, установивших Регистраторы расчетных операций (РРО). При этом существует несколько групп риска. Кого проверят в первую очередь — читайте здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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