Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: данные ПФУ на начало 2023 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: данные ПФУ на начало 2023 года

Казна и Политика
24
Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: данные ПФУ на начало 2023 года
Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: данные ПФУ на начало 2023 года, www.pfu.gov.ua
По состоянию на 1 января 2023 года в Украине было 10,7 млн пенсионеров. Из них 2,7 млн человек продолжали работать.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
По данным ПФУ, средний размер пенсий составлял 4 622,59 гривен, у работающих пенсионеров — 4 837,57 гривен.
Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующее:
  • по возрасту — 74,06%;
  • по инвалидности — 13,99%;
  • в случае потери кормильца — 5,96%;
  • по выслуге лет — 5,35%;
  • социальные пенсии — 0,60%;
  • пожизненное содержание судей — 0,04%.
Читайте также
Напомним, общее количество пенсионеров — получателей выплат через текущие счета в банках на 1 января 2023 года составило 8,319 млн человек. Остальные 2,369 млн пенсионеров получали выплаты через Укрпочту. Доля ПриватБанка составляет 53,9%. В госбанке получают выплаты 4,483 млн человек. На втором месте государственный Ощадбанк (36,1%, пенсии получают 3,003 млн человек). В банке с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль пенсии получают 335 тысяч человек (4,0%).

Справка Finance.ua:

  • бытует мнение, что нужно начинать накапливать на пенсию в молодости. Однако группа ученых Национального бюро экономических исследований США выдвинула неочевидную альтернативную теорию;
  • в Украине средний размер пенсии, согласно данным Пенсионного фонда Украины, в 2022 году составил чуть выше 4622 грн. Фактически это 112 евро в месяц. Между тем, в соседней Польше средняя пенсия превышает 600 евро;
  • Для того чтобы обеспечить пенсионные выплаты на достойном уровне, нужно отчислять в накопительные пенсионные фонды 12–15% от заработной платы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.