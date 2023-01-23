Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: данные ПФУ на начало 2023 года — Finance.ua

Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: данные ПФУ на начало 2023 года Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: данные ПФУ на начало 2023 года, www.pfu.gov.ua

По состоянию на 1 января 2023 года в Украине было 10,7 млн пенсионеров. Из них 2,7 млн человек продолжали работать.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

По данным ПФУ, средний размер пенсий составлял 4 622,59 гривен, у работающих пенсионеров — 4 837,57 гривен.

Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующее:

по возрасту — 74,06%;

по инвалидности — 13,99%;

в случае потери кормильца — 5,96%;

по выслуге лет — 5,35%;

социальные пенсии — 0,60%;

пожизненное содержание судей — 0,04%.

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Напомним, общее количество пенсионеров — получателей выплат через текущие счета в банках на 1 января 2023 года составило 8,319 млн человек. Остальные 2,369 млн пенсионеров получали выплаты через Укрпочту. Доля ПриватБанк а составляет 53,9%. В госбанке получают выплаты 4,483 млн человек. На втором месте государственный Ощадбанк (36,1%, пенсии получают 3,003 млн человек). В банке с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль пенсии получают 335 тысяч человек (4,0%).

Справка Finance.ua:

бытует мнение, что нужно начинать накапливать на пенсию в молодости. Однако группа ученых Национального бюро экономических исследований США выдвинула неочевидную альтернативную теорию;

в Украине средний размер пенсии, согласно данным Пенсионного фонда Украины, в 2022 году составил чуть выше 4622 грн. Фактически это 112 евро в месяц. Между тем, в соседней Польше средняя пенсия превышает 600 евро;

Для того чтобы обеспечить пенсионные выплаты на достойном уровне, нужно отчислять в накопительные пенсионные фонды 12–15% от заработной платы.

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