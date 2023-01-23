Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: данные ПФУ на начало 2023 года — Finance.ua

Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: данные ПФУ на начало 2023 года
По состоянию на 1 января 2023 года в Украине было 10,7 млн пенсионеров. Из них 2,7 млн человек продолжали работать.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
По данным ПФУ, средний размер пенсий составлял 4 622,59 гривен, у работающих пенсионеров — 4 837,57 гривен.
Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующее:
- по возрасту — 74,06%;
- по инвалидности — 13,99%;
- в случае потери кормильца — 5,96%;
- по выслуге лет — 5,35%;
- социальные пенсии — 0,60%;
- пожизненное содержание судей — 0,04%.
Напомним, общее количество пенсионеров — получателей выплат через текущие счета в банках на 1 января 2023 года составило 8,319 млн человек. Остальные 2,369 млн пенсионеров получали выплаты через Укрпочту. Доля ПриватБанка составляет 53,9%. В госбанке получают выплаты 4,483 млн человек. На втором месте государственный Ощадбанк (36,1%, пенсии получают 3,003 млн человек). В банке с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль пенсии получают 335 тысяч человек (4,0%).
Справка Finance.ua:
- бытует мнение, что нужно начинать накапливать на пенсию в молодости. Однако группа ученых Национального бюро экономических исследований США выдвинула неочевидную альтернативную теорию;
- в Украине средний размер пенсии, согласно данным Пенсионного фонда Украины, в 2022 году составил чуть выше 4622 грн. Фактически это 112 евро в месяц. Между тем, в соседней Польше средняя пенсия превышает 600 евро;
- Для того чтобы обеспечить пенсионные выплаты на достойном уровне, нужно отчислять в накопительные пенсионные фонды 12–15% от заработной платы.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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