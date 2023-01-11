В каких регионах украинцы получают самые высокие пенсии (инфографика) — Finance.ua

В каких регионах украинцы получают самые высокие пенсии (инфографика)
В Опендатабот, ссылаясь на данные Пенсионного фонда Украины, проанализировали, как изменились выплаты украинским пенсионерам с начала полномасштабной войны.
По состоянию на начало октября больше всего пенсионеров проживает в Днепропетровской области — 891 тыс., в Донецкой — 751 тыс., в Киеве — 746 тыс. и в Харьковской области — 729 тыс. человек.
За неполный 2022 год количество пенсионеров сократилось на 114 878 человек. Почти половина общего количества сокращения — 56 563 человека — приходится на две области: Донецкую (-37 361) и Харьковскую (-19 202).
За 9 месяцев 2022 года средняя пенсия выросла на 14% — до 4 539,36 грн.
- Самые высокие выплаты в среднем получают киевляне — 6231,49 грн.
- На втором месте жители Донецкой области — 5 749,01 грн, на третьем — Луганска: 5 309,44 грн.
- Наименьшая средняя пенсия в Тернопольской области — 3490,32 грн.
В настоящее время пенсию менее 3000 грн получают 39% пенсионеров. За неполный год количество получающих такие выплаты пенсионеров сократилось на 10%.
Подавляющее большинство украинских пенсионеров — 8,2 миллиона или 77% — получают пенсию через банки. За год пенсионеров, доверивших свои выплаты банкам, увеличилось на 7%, хотя все годы до того их количество росло в среднем на 3%.
В основном предпочитают государственные банки: Приватбанк — 53%, Ощадбанк — 37%.
На начало октября в Украине насчитывается 10 726 239 пенсионеров, из которых 6,5 миллионов женщин (60,8%) и 4,2 миллиона мужчин (39,2%).
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