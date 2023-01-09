Лучшие страны для пенсионеров: рейтинг Global Retirement — Finance.ua

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Лучшие страны для пенсионеров: рейтинг Global Retirement

Личные финансы
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Лучшие страны для пенсионеров: рейтинг Global Retirement
Лучшие страны для пенсионеров: рейтинг Global Retirement
Страны Европы, Австралия и Новая Зеландия заняли ведущие места в рейтинге Global Retirement Index-2022, который отражает уровень жизни пенсионеров в той или иной стране.
Первый Global Retirement Index вышел в 2013 году. Он рассчитывается управляющей компанией Natixis и провайдером исследовательских услуг в сфере финансов и стратегического консалтинга CoreData Research.

Как составляли рейтинг

При составлении индекса страны оценивались по 18 критериям, распределенным на четыре основные категории:
  • пенсионные финансы,
  • материальное благосостояние,
  • качество жизни,
  • здравоохранение.
Они отражают ключевые аспекты пенсионного обеспечения: финансовые средства для комфортной жизни на пенсии, доступ к качественным финансовым услугам для обеспечения сбережений и увеличения дохода, чистую и безопасную окружающую среду, а также доступ к качественным медицинским услугам.
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Каждая из категорий в результате получала оценку от 0 до 100 процентов, а общий показатель каждой страны исчислялся как среднеарифметическое значение.
Лидерами рейтинга стали Норвегия (81%), Швейцария (80%) и Исландия (79%). На другом конце списка оказались Турция (39%), Бразилия (34%) и Индия (9%).
В целом же «Глобальный пенсионный рейтинг — 2022» выглядит так.
Лучшие страны для пенсионеров: рейтинг Global Retirement

Справка Finance.ua:

  • как отмечалось ранее, некоторым пенсионерам, в том числе и выехавшим за границу, могут приостановить выплаты. Дело в том, что пенсия выплачивается ежемесячно по указанному в заявлении месту жительства пенсионера в пределах Украины через почту или учреждения банков. По закону выплата пенсии по решению территориальных органов Пенсионного фонда прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международными договорами Украины;
  • однако украинцы, которым в странах Евросоюза продлили сроки действия статуса защиты, могут за границей подать заявление о назначении пенсии. Для этого сначала нужно зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ и выбрать вкладку «Заявление о назначении пенсии», прочитать информацию на экране, а затем перейти по ссылке «Вход». Детали здесь.
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По материалам:
uamedia
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