Смартфоны пенсионерам: на каком этапе сейчас находится государственная инициатива — Finance.ua

Смартфоны пенсионерам: на каком этапе сейчас находится государственная инициатива Сегодня 11:03 — Личные финансы

Смартфоны пенсионерам: на каком этапе сейчас находится государственная инициатива

Есть наблюдения, что в Украине большое количество частных, а самое главное — государственных компаний, отходят от бюрократии с бумажками. Именно поэтому миллионы граждан пытаются использовать приложение и портал «Дія». Здесь можно получить много услуг, а вот пенсионеры могут даже добавить удостоверение и подать заявку на субсидии.

Все это хорошо, но далеко не у каждого пенсионера есть смартфон, доступ в интернет, не все пожилые люди могут получить навыки использования современной аппаратуры. Здесь уже возник другой вопрос — как это решить?

Об этом рассказал официальный представитель Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник.

«Это действительно важная проблема, мы это понимали с самого начала. Некоторые шаги и решения уже были введены. У нас есть целое направление „Дія. Цифровое образование“. Это веб-сайт. Можно открыть гугл и в поиске ввести „цифровое образование“. Там в формате коротких серий есть множество тем: начиная с того, как чем-то пользоваться, как где-то авторизироваться, как создать почту, и заканчивая тем, как оплатить коммуналку», — заявил Баник.

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Также на каждую услугу специалисты Министерства снимают инструкцию для того, чтобы показать, куда нажать, объясняют, что написать и в каком поле.

Что касается бесплатных смартфонов, то, по словам Мстислава Баника, война отсрочила этот вопрос.

«Думаю, вы помните, что у нас буквально в феврале прошлого года стартовало обсуждение президентского проекта, согласно которому люди должны были получить смартфоны. Речь шла о нескольких миллионах базовых (недорогих — авт.) смартфонах, которыми можно было обеспечить людей. Разумеется, что во время войны перед государством стоят другие приоритеты. Этот вопрос откладывается, но уверен, что мы к нему вернемся», — подытожил Мстислав Баник.

Справка Finance.ua:

напомним, 9 февраля 2022 года в Киеве состоялся Diia Summit, где презентовали новые госуслуги. Президент Владимир Зеленский также заявил, что весной украинцы от 60 лет получат от государства бесплатный смартфон и льготный тариф;

запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев в возрасте от 60 лет должна была начаться в апреле 2022 года. Однако из-за полномасштабного вторжения россии на территорию Украины эту инициативу отсрочили.



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