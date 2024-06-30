Сколько в общей сложности потратили украинцы на импорт авто — Finance.ua

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Сколько в общей сложности потратили украинцы на импорт авто

Технологии&Авто
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Сколько в общей сложности потратили украинцы на импорт авто
Сколько в общей сложности потратили украинцы на импорт авто
В период с января по апрель 2024 года Украина импортировала 133 908 автотранспортных средств (новых и б/у) по общей таможенной стоимости почти $2,1 млрд.
Об этом сообщает «Укравтопром» со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
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Наибольшая часть импорта приходится на легковые автомобили, которых ввезено 118 100 единиц на сумму свыше $1,5 млрд.
Второе место по объему импорта принадлежит грузовым автомобилям — 15 181 единица ($460,3 млн).
Также было импортировано 325 единиц автотранспорта специального назначения (автокраны, автобетономешалки, эвакуаторы и т. п.) на сумму $53 млн.
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Импорт автобусов за этот период составляет 302 единицы ($14,6 млн).
Напомним, в мае украинский автопарк пополнили 5,8 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 14% меньше, чем в прошлом году.
Также в прошлом месяце автопарк Украины пополнили почти 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 58% больше, чем в прошлом году. Отмечается, что доля новых авто в этом количестве составила 55% против 73% в прошлом году.
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По материалам:
Finance.ua
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