ТОП-10 семейных автомобилей с пробегом (фото) — Finance.ua
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ТОП-10 семейных автомобилей с пробегом (фото)

Технологии&Авто
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ТОП-10 семейных автомобилей с пробегом (фото)
ТОП-10 семейных автомобилей с пробегом (фото)
Автомобили D-класса, также известные как «семейные», — это просторные и комфортные машины, отлично подходящие для семейных путешествий.
Как пишут аналитики портала auto. ria, обычно длина таких авто — около 4,6…4,8 метра и они предлагают просторный салон для пяти пассажиров и вместительный багажник, объем которого может достигать 400 литров и больше. Среди типов кузовов здесь наиболее часто встречаются седаны, однако есть немалая доля и универсалов.

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Кроме комфорта и практичности, автомобили D-класса предлагают широкий спектр функций и систем безопасности, который обычно больше, чем у представителей младших классов, что делает их отличным выбором для семей, ищущих надежное и безопасное транспортное средство.
Эксперты рассмотрели все самые популярные варианты, которые по итогам первых пяти месяцев 2024 года покупали на внутреннем рынке и подавали на первую регистрацию (по информации из открытых данных ГСЦ МВД) в наибольшем количестве.

ТОП-10 подержанных семейных автомобилей в Украине

1. Volkswagen Passat

  • Куплено — 19 270 шт.
  • Средняя цена — $10 200
ТОП-10 семейных автомобилей с пробегом (фото)

2. Audi A4

  • Куплено — 6756 шт.
  • Средняя цена — $11 000
ТОП-10 семейных автомобилей с пробегом (фото)

3. BMW 3 Series

  • Куплено — 6519 шт.
  • Средняя цена — $11 100
ТОП-10 семейных автомобилей с пробегом (фото)

4. Toyota Camry

  • Куплено — 6272 шт.
  • Средняя цена — $13 200
ТОП-10 семейных автомобилей с пробегом (фото)

5. Мазда 6

  • Куплено — 4657 шт.
  • Средняя цена — $7800
ТОП-10 семейных автомобилей с пробегом (фото)

6. Ford Fusion/Mondeo

  • Куплено — 5366 шт.
  • Средняя цена — $11 500
ТОП-10 семейных автомобилей с пробегом (фото)

7. Hyundai Sonata

  • Куплено — 4178 шт.
  • Средняя цена — $9900
ТОП-10 семейных автомобилей с пробегом (фото)

8. Skoda Superb

  • Куплено — 3344 шт.
  • Средняя цена — $10 800
ТОП-10 семейных автомобилей с пробегом (фото)

9. Tesla Model 3

  • Куплено — 3322 шт.
  • Средняя цена — $22 000
ТОП-10 семейных автомобилей с пробегом (фото)

10. Honda Accord

  • Куплено — 2819 шт.
  • Средняя цена — $11 000
ТОП-10 семейных автомобилей с пробегом (фото)
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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