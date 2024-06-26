ТОП-10 семейных автомобилей с пробегом (фото) — Finance.ua

ТОП-10 семейных автомобилей с пробегом (фото)
Автомобили D-класса, также известные как «семейные», — это просторные и комфортные машины, отлично подходящие для семейных путешествий.
Как пишут аналитики портала auto. ria, обычно длина таких авто — около 4,6…4,8 метра и они предлагают просторный салон для пяти пассажиров и вместительный багажник, объем которого может достигать 400 литров и больше. Среди типов кузовов здесь наиболее часто встречаются седаны, однако есть немалая доля и универсалов.
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Кроме комфорта и практичности, автомобили D-класса предлагают широкий спектр функций и систем безопасности, который обычно больше, чем у представителей младших классов, что делает их отличным выбором для семей, ищущих надежное и безопасное транспортное средство.
Эксперты рассмотрели все самые популярные варианты, которые по итогам первых пяти месяцев 2024 года покупали на внутреннем рынке и подавали на первую регистрацию (по информации из открытых данных ГСЦ МВД) в наибольшем количестве.
ТОП-10 подержанных семейных автомобилей в Украине
1. Volkswagen Passat
- Куплено — 19 270 шт.
- Средняя цена — $10 200
2. Audi A4
- Куплено — 6756 шт.
- Средняя цена — $11 000
3. BMW 3 Series
- Куплено — 6519 шт.
- Средняя цена — $11 100
4. Toyota Camry
- Куплено — 6272 шт.
- Средняя цена — $13 200
5. Мазда 6
- Куплено — 4657 шт.
- Средняя цена — $7800
6. Ford Fusion/Mondeo
- Куплено — 5366 шт.
- Средняя цена — $11 500
7. Hyundai Sonata
- Куплено — 4178 шт.
- Средняя цена — $9900
8. Skoda Superb
- Куплено — 3344 шт.
- Средняя цена — $10 800
9. Tesla Model 3
- Куплено — 3322 шт.
- Средняя цена — $22 000
10. Honda Accord
- Куплено — 2819 шт.
- Средняя цена — $11 000
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