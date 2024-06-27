Десятка самых популярных авто на внутреннем рынке Украины — Finance.ua

Десятка самых популярных авто на внутреннем рынке Украины Сегодня 08:02 — Технологии&Авто

Десятка самых популярных авто на внутреннем рынке Украины

На украинском рынке подержанных авто наблюдается невероятный ажиотаж купли-продажи машин с пробегом. Так, в течение мая 2024 года МВД зарегистрировали 162,2 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковушек, что является абсолютным количественным рекордом для внутреннего рынка за последние 10 лет.

статье Finance.ua. Об этом говорится в

Впрочем, следует учитывать, что такая цифра может быть связана с законом о мобилизации, который вступил в силу в Украине от 18 мая 2024 года. А точнее, с тем, что большая часть сделок была оформлена между членами семей, ведь закон предусматривает норму относительно потенциального изъятия автомобилей у физических лиц на оборонные нужды, если такое лицо владеет более чем одним транспортным средством.

Какие марки выбирают

Что касается самых популярных марок подержанных авто, которыми интересуются украинцы на внутреннем рынке, то здесь безусловное преимущество имеет Volkswagen. В мае этого «немца» приобрели в количестве почти 21 тыс. экземпляров. Ближайший преследователь, которым является Renault, может похвастаться 10 тыс. проданных машин с пробегом на рынке Украины. Замыкает тройку лидеров Toyota и ее 9 тыс. реализуемых авто с пробегом.

О самых популярных авто на внутреннем рынке продажи/покупки

Учитывая, что лидером по маркам является Volkswagen, совсем не удивительно, что первое место в сегменте продажи/покупки машин с пробегом на внутреннем рынке Украины занял именно этот бренд, а точнее — Volkswagen Passat. Эта модель нашла более 5,5 тыс. новых владельцев.

В общем, топ-10 самых популярных подержанных автомобилей на украинском рынке выглядит следующим образом:

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