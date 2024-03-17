Сколько украинских семей уже получили новое жилье по программе «єВідновлення» — Finance.ua

Сколько украинских семей уже получили новое жилье по программе «єВідновлення» Сегодня 11:20 — Личные финансы

Сколько украинских семей уже получили новое жилье по программе «єВідновлення»

В Украине 1214 семей получили новое жилье по программе «єВідновлення».

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» проинформировала председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

«Программе „єВідновлення“ уже ровно год, как она начала работать, с момента принятия во втором чтении соответствующего закона, подписанного президентом. Если говорить о количестве семей, которые воспользовались жилищными сертификатами и получили новое жилье, то на сегодня уже 1214 таких семей получили (новое жилье — ред.)», — заявила она.

Шуляк сообщает, что при органах местного самоуправления было создано более 600 комиссий, которые обрабатывают заявления.

По ее словам, в настоящее время было зафиксировано более 10 тыс. поданных заявлений по всей Украине на получение жилищных сертификатов.

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«Из них более 4 тысяч было сформировано (жилищных сертификатов — ред.). Но понимаем, что это еще небольшое количество людей, которые подают такие заявления. И хочу обратиться к украинцам, которые пользуются такой программой: им следует обязательно право собственности на свое жилье зарегистрировать в Госреестре вещных прав», — рассказала Шуляк.

Народный депутат добавляет, что для граждан, уже получивших жилищный сертификат, но стремящихся дождаться освобождения оккупированной территории, есть возможность отсрочить приобретение жилья до тех пор, как территория будет освобождена от россиян.

«Есть единственное ограничение — когда уже человек воспользовался сертификатом, и приобрел новое жилье, то такое новое жилье не может продаваться в течение 5 лет. Это такое ограничение, которое мы вводили специально, чтобы люди максимально все же оставались в Украине, работали здесь, покупали здесь жилье для себя», — сказала народный депутат.

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Справка Finance.ua:

вице-премьер-министр — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал о том, как в 2024 году будет действовать программа по компенсации за уничтоженное жилье. Он заявил, что в этом году помощь получат, в частности, граждане, лишившиеся жилья на временно оккупированных территориях Украины;

в 2024 году планируется обработать 300 тыс. заявлений на компенсации за поврежденное и разрушенное жилье по программе «єВідновлення». Это позволит обеспечить жильем 1 млн украинцев.

Укрінформ По материалам:

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