0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько украинцев продавали вещи онлайн — опрос

26
Сколько украинцев продавали вещи онлайн — опрос
Сколько украинцев продавали вещи онлайн — опрос
У каждого четвертого украинца был опыт онлайн-продаж. В частности, 24% продавали что-то самостоятельно онлайн через маркетплейсы, соцсети и т. д. В то же время 19% пока не имели такого опыта, но хотят попробовать.
Об этом свидетельствует опрос Rakuten Viber, в котором приняло участие более 20 тысяч респондентов. Более половины из них — люди до 45 лет, основная группа респондентов — 34−45 лет.
Читайте также
В числе опрошенных 55% заявили, что не продавали товары в интернете и не планируют этого делать.
В то же время 20% уже несколько раз выставляли свои вещи на продажу, 4% занимаются этим постоянно, а 2% продают оффлайн — знакомым или друзьям.

С какими трудностями сталкивались во время онлайн-продаж

Самым сложным для украинцев во время онлайн продаж оказалось общение с покупателями — так ответили 18% опрошенных.
Еще для 16% сложности возникали на момент оплаты и отправки товара, а 14% не могли справиться с размещением объявлений. Остальные 52% выбрали вариант «другое».
Читайте также
Ранее Finance.ua писал, что Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект, устанавливающий правила автоматического обмена данными о доходах пользователей цифровых платформ.
Он предусматривает налогообложение доходов граждан, полученных от деятельности на интернет-площадках типа OLX, Prom, Bolt, Glovo, Rozetka и других.
Комитет предусмотрел общую льготу на продажу товаров украинцами через платформы в 2000 евро в год без уплаты налогов.
OLX рассказал, как это повлияет на украинцев.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems