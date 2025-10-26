Сколько украинцев продавали вещи онлайн — опрос
У каждого четвертого украинца был опыт онлайн-продаж. В частности, 24% продавали что-то самостоятельно онлайн через маркетплейсы, соцсети
и т. д. В то же время 19% пока не имели такого опыта, но хотят попробовать.
Об этом свидетельствует опрос Rakuten Viber, в котором приняло участие более 20 тысяч респондентов. Более половины из них — люди до 45 лет, основная группа респондентов — 34−45 лет.
В числе опрошенных 55% заявили, что не продавали товары в интернете и не планируют этого делать.
В то же время 20% уже несколько раз выставляли свои вещи на продажу, 4% занимаются этим постоянно, а 2% продают оффлайн — знакомым или друзьям.
С какими трудностями сталкивались во время онлайн-продаж
Самым сложным для украинцев во время онлайн продаж оказалось общение с покупателями — так ответили 18% опрошенных.
Еще для 16% сложности возникали на момент оплаты и отправки товара, а 14% не могли справиться с размещением объявлений. Остальные 52% выбрали вариант «другое».
Читайте также
Ранее Finance.ua писал, что Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект, устанавливающий правила автоматического обмена данными о доходах пользователей цифровых платформ.
Он предусматривает налогообложение доходов граждан, полученных от деятельности на интернет-площадках типа OLX, Prom, Bolt, Glovo, Rozetka и других.
Комитет предусмотрел общую льготу на продажу товаров украинцами через платформы в 2000 евро в год без уплаты налогов.
OLX рассказал, как это повлияет на украинцев.
