Кто из госслужащих получает самые высокие зарплаты в Украине

Заработки работников центральных органов власти в сентябре снизились по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя начисленная зарплата чиновников составила 59,1 тыс. грн против 61,6 тыс. грн в августе.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

По сравнению с сентябрем 2024 г., когда госслужащие получали 55,8 тыс. грн, их доходы выросли на 5,9%.

Однако, учитывая потребительскую инфляцию (11,9% в сентябре), реальные зарплаты чиновников фактически уменьшились.

В каких госорганах самые высокие средние зарплаты:

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — 99,2 тыс. грн;

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым — 99,18 тыс. грн;

Антимонопольный комитет Украины — 93,5 тыс. грн;

Государственная таможенная служба — 88,4 тыс. грн;

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — 87 тыс. грн.

Зарплаты руководителей госорганов

В среднем руководство госорганов получает 127,8 тыс. грн — более чем вдвое выше показателя по системе.

Абсолютными лидерами по уровню оплаты стали руководители:

Государственной таможенной службы — 323,8 тыс. грн;

Социальной сервисной службы Украины — 298,3 тыс. грн;

Государственной службы геодезии, картографии и кадастра — 294,4 тыс. грн;

НАПК — 255,6 тыс. грн;

Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам — 222,5 тыс. грн.

До этого Finance.ua отмечал , что в октябре 2025 года средняя зарплата в Украине составляет 26 000 гривен. Это на 18% больше, если сравнивать с октябрем прошлого года.

56085 грн. Работа в ІТ сохраняет свои позиции и остается наиболее оплачиваемой. В третьем квартале средняя зарплата айтишников составила

На втором месте — банковский сектор, где зарабатывают в среднем 32 397 грн, а руководители отделений — более 58 тыс. грн.

