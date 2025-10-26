0 800 307 555
Кто из госслужащих получает самые высокие зарплаты в Украине

Казна и Политика
14
Заработки работников центральных органов власти в сентябре снизились по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя начисленная зарплата чиновников составила 59,1 тыс. грн против 61,6 тыс. грн в августе.
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.
По сравнению с сентябрем 2024 г., когда госслужащие получали 55,8 тыс. грн, их доходы выросли на 5,9%.
Однако, учитывая потребительскую инфляцию (11,9% в сентябре), реальные зарплаты чиновников фактически уменьшились.
В каких госорганах самые высокие средние зарплаты:
  • Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — 99,2 тыс. грн;
  • Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым — 99,18 тыс. грн;
  • Антимонопольный комитет Украины — 93,5 тыс. грн;
  • Государственная таможенная служба — 88,4 тыс. грн;
  • Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — 87 тыс. грн.
Зарплаты руководителей госорганов

В среднем руководство госорганов получает 127,8 тыс. грн — более чем вдвое выше показателя по системе.
Абсолютными лидерами по уровню оплаты стали руководители:
  • Государственной таможенной службы — 323,8 тыс. грн;
  • Социальной сервисной службы Украины — 298,3 тыс. грн;
  • Государственной службы геодезии, картографии и кадастра — 294,4 тыс. грн;
  • НАПК — 255,6 тыс. грн;
  • Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам — 222,5 тыс. грн.
До этого Finance.ua отмечал, что в октябре 2025 года средняя зарплата в Украине составляет 26 000 гривен. Это на 18% больше, если сравнивать с октябрем прошлого года.
Работа в ІТ сохраняет свои позиции и остается наиболее оплачиваемой. В третьем квартале средняя зарплата айтишников составила 56085 грн.
На втором месте — банковский сектор, где зарабатывают в среднем 32 397 грн, а руководители отделений — более 58 тыс. грн.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
