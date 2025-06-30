Сколько украинцев получили жилищные сертификаты за разрушенные дома — Finance.ua

Сколько украинцев получили жилищные сертификаты за разрушенные дома Сегодня 11:03 — Личные финансы

Сколько украинцев получили жилищные сертификаты за разрушенные дома

Более 18 тыс. украинцев получили жилищные сертификаты за разрушенное жилье на 1 июня. Общая сумма выданных сертификатов — 27,3 млрд грн. Около 11 тыс. человек уже воспользовались сертификатами и приобрели недвижимость.

Об этом сообщает ОО «Антикоррупционный штаб» со ссылкой на данные Министерства развития общин и территорий.

«Общее количество поданных заявлений на получение сертификатов — 48 387. Что касается компенсаций за поврежденное имущество, то их получили около 90 тыс. украинцев на общую сумму более 9 млрд грн. Общее количество поданных заявлений за все время — 147 747», — говорится в сообщении ОО.

Этот тип компенсации включает две категории:

выплаты за мелкие ремонты;

капитальные ремонты

Читайте также Жилищные сертификаты: когда нужно обратиться к нотариусу

«По ним средние суммы компенсаций составили 73 100 грн и 341 500 грн соответственно», — добавили в «Антикоррупционном штабе».

Там рассказали, что ответ на запрос получили только после жалобы Уполномоченному ВРУ по правам человека, когда его до этого проигнорировали.

«И сейчас очень странно видеть, когда профильное Министерство приводит информацию с формулировками «приблизительно», «свыше», «почти». Надеемся, это недоработка отдельного специалиста, готовившего ответ, а не отсутствие точных данных в ведомстве. Поскольку когда речь идет о бюджетных средствах в такой чувствительной сфере, как восстановление, здесь нет места для «приблизительно», — отметил председатель правления ОО «Антикоррупционный штаб» Сергей Миткалик.

«Антикоррупционный штаб» отметил необходимость немедленного открытия Реестра поврежденного и разрушенного имущества, который и аккумулирует в себе всю вышеупомянутую информацию. Реестр должен быть публичным, с открытой информацией о количестве заявок и сумме средств на компенсации, но иметь засекреченные личные данные украинцев.

Что известно о жилищных сертификатах за разрушенные дома

Жилищный сертификат — это электронный документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение нового дома на первичном или вторичном рынках недвижимости в объеме, равном сумме, указанной в таком документе.

Сертификат могут получить те граждане, чье жилье было уничтожено в результате боевых действий с 24 февраля 2022 года.

Жилищный сертификат имеет срок действия в течение пяти лет с момента выдачи, его могут использовать только владелец жилья или его прямой наследник.

За жилищный сертификат можно приобрести любое жилье как на вторичном, так и на первичном рынках. Это могут быть частные дома, квартиры или жилые помещения.

О том, как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества, Finance.ua рассказывал в статье «єВідновлення»: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества

Справка Finance.ua:

Международный Реестр ущерба от российской агрессии принимает заявления от всех пострадавших украинцев только по одной категории относительно поврежденного или уничтоженного жилья, начиная с 24 февраля 2022 года. Первые выплаты теоретически могут начаться в 2027 году;

в 2025 году Министерство цифровой трансформации планирует запустить все 45 категорий заявлений о возмещении ущерба, нанесенного россией;

Зеленский ранее заявлял, что убытки, которые Украина понесла в результате российской агрессии, достигли около 800 миллиардов долларов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.