Жилищные сертификаты: когда нужно обратиться к нотариусу — Finance.ua

Жилищные сертификаты: когда нужно обратиться к нотариусу Сегодня 12:00 — Личные финансы

Жилищные сертификаты: когда нужно обратиться к нотариусу

Государство предоставляет компенсацию за недвижимость, утраченную вследствие военных действий, — выдает жилищные сертификаты.

Жилищный сертификат является подтверждением, что государство гарантирует финансовую помощь при покупке квартиры в размере, указанном в документе. Речь также идет о финансировании покупки жилой недвижимости, которая будет построена в будущем, сообщают эксперты flombu

Договор о купле-продаже объекта недвижимости по жилищному сертификату необходимо нотариально удостоверить.

Что проверяет нотариус при удостоверении договора о покупке жилья по сертификату

Перед тем как удостоверить договор о покупке жилья по сертификату, нотариус проверяет:

состоялась ли государственная регистрация прекращения права собственности на уничтоженную недвижимость, за которую выдан жилищный сертификат. При этом нотариус использует данные из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

если нотариус обнаружит, что госрегистрация прекращения права собственности на уничтоженную недвижимость не зафиксирована, удостоверить договор о покупке жилья удастся после того, как такое право собственности будет прекращено. Нотариус уполномочен это выполнить;

нотариус контролирует, чтобы территория, на которой возведено жилье, покупаемое по сертификату, не входила в те, где продолжаются боевые действия или которые временно оккупированы;

если право собственности на разрушенное жилье, за которое выдан жилищный сертификат, не было своевременно прекращено, нотариус откажет в удостоверении договора о покупке недвижимости на дотационных условиях.



Кроме того, удостоверяя договор о покупке жилой недвижимости по жилищному сертификату, нотариус налагает запрет на отчуждение недвижимого имущества, приобретаемого по жилищному сертификату, сроком на пять лет, и фиксирует сведения в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества. А именно:

реквизиты подписанного договора о покупке жилья;

банковские реквизиты продавца (продавцов) для оплаты;

цену недвижимости по договору;

сумму для оплаты по жилищному сертификату;

данные о продавце недвижимого имущества.

Что устанавливает нотариус при покупке жилья по сертификату на стадии строительства

Если договор о купле-продаже жилья по сертификату заключается в отношении недвижимости, которая будет построена в будущем, нотариус устанавливает:

возбуждены ли против заказчика дела о банкротстве;

не признано ли юридическое лицо банкротом и не начата ли ликвидационная процедура;

не находится ли строительная компания в состоянии прекращения из-за ликвидации;

есть ли у застройщика права на строительные работы.

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Как информирует Министерство юстиции Украины, с апреля 2024 г. внесены изменения в законодательство, которые разрешают:

Досрочно снимать запрет на отчуждение, наложенный при удостоверении договора о покупке жилья за жилищным сертификатом, в случае обращения взыскания на это жилье. Передавать получателем компенсации в ипотеку жилье, купленное по жилищному сертификату, чтобы обеспечить исполнение своих обязательств за счет такого жилья. Такой запрет снимает нотариус досрочно по заявлению ипотекодержателя. Оплачивать разницу между фактической ценой покупаемого по сертификату жилья и стоимостью, зафиксированной в жилищном сертификате, в том числе за счет кредитных средств.

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