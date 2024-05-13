Жилищные сертификаты: когда нужно обратиться к нотариусу — Finance.ua

Жилищные сертификаты: когда нужно обратиться к нотариусу
Государство предоставляет компенсацию за недвижимость, утраченную вследствие военных действий, — выдает жилищные сертификаты.
Жилищный сертификат является подтверждением, что государство гарантирует финансовую помощь при покупке квартиры в размере, указанном в документе. Речь также идет о финансировании покупки жилой недвижимости, которая будет построена в будущем, сообщают эксперты flombu.
Договор о купле-продаже объекта недвижимости по жилищному сертификату необходимо нотариально удостоверить.
Что проверяет нотариус при удостоверении договора о покупке жилья по сертификату
Перед тем как удостоверить договор о покупке жилья по сертификату, нотариус проверяет:
- состоялась ли государственная регистрация прекращения права собственности на уничтоженную недвижимость, за которую выдан жилищный сертификат. При этом нотариус использует данные из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;
- если нотариус обнаружит, что госрегистрация прекращения права собственности на уничтоженную недвижимость не зафиксирована, удостоверить договор о покупке жилья удастся после того, как такое право собственности будет прекращено. Нотариус уполномочен это выполнить;
- нотариус контролирует, чтобы территория, на которой возведено жилье, покупаемое по сертификату, не входила в те, где продолжаются боевые действия или которые временно оккупированы;
- если право собственности на разрушенное жилье, за которое выдан жилищный сертификат, не было своевременно прекращено, нотариус откажет в удостоверении договора о покупке недвижимости на дотационных условиях.
Кроме того, удостоверяя договор о покупке жилой недвижимости по жилищному сертификату, нотариус налагает запрет на отчуждение недвижимого имущества, приобретаемого по жилищному сертификату, сроком на пять лет, и фиксирует сведения в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества. А именно:
- реквизиты подписанного договора о покупке жилья;
- банковские реквизиты продавца (продавцов) для оплаты;
- цену недвижимости по договору;
- сумму для оплаты по жилищному сертификату;
- данные о продавце недвижимого имущества.
Что устанавливает нотариус при покупке жилья по сертификату на стадии строительства
Если договор о купле-продаже жилья по сертификату заключается в отношении недвижимости, которая будет построена в будущем, нотариус устанавливает:
- возбуждены ли против заказчика дела о банкротстве;
- не признано ли юридическое лицо банкротом и не начата ли ликвидационная процедура;
- не находится ли строительная компания в состоянии прекращения из-за ликвидации;
- есть ли у застройщика права на строительные работы.
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Как информирует Министерство юстиции Украины, с апреля 2024 г. внесены изменения в законодательство, которые разрешают:
- Досрочно снимать запрет на отчуждение, наложенный при удостоверении договора о покупке жилья за жилищным сертификатом, в случае обращения взыскания на это жилье.
- Передавать получателем компенсации в ипотеку жилье, купленное по жилищному сертификату, чтобы обеспечить исполнение своих обязательств за счет такого жилья. Такой запрет снимает нотариус досрочно по заявлению ипотекодержателя.
- Оплачивать разницу между фактической ценой покупаемого по сертификату жилья и стоимостью, зафиксированной в жилищном сертификате, в том числе за счет кредитных средств.
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