В Украине нарабатывают новые варианты решения «жилищного вопроса» — Finance.ua

В Украине нарабатывают новые варианты решения «жилищного вопроса» Сегодня 10:15 — Недвижимость

В Украине нарабатывают новые варианты решения «жилищного вопроса»

Для решения жилищного вопроса в Украине предлагается ввести два формата социальной аренды и механизм жилищных кооперативов.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

По ее словам, законопроект об основных основах жилищной политики вынесли на общественные обсуждения, а финальную версию планируют зарегистрировать в Парламенте через несколько месяцев.

Читайте также Кличко обратился к правительству с предложениями, как обеспечить переселенцев жильем

Новое законодательство по жилищной политике будет предусматривать разные формы поддержки граждан в реализации их права на жилье. Речь идет не только о возможности построить и приобрести жилье, но и о социальной аренде, когда арендодателем будут выступать громады.

Также планируется предусмотреть участие граждан в жилищно-коммунальных кооперативах, что является достаточно распространенной практикой в ​​ЕС, которую Украина взяла на вооружение.

Парламентарий также напомнила, что одним из инструментов решения жилищного вопроса будет социальная аренда, когда жилье будет предоставлять громада. Ожидается, что будет два формата такой аренды — в зависимости от уровня доходов гражданина, нуждающегося в жилье.

Читайте также В Украине будут менять жилищную политику по стандартам ЕС

Кроме того, ожидается, что могут ввести такой инструмент как социальная аренда с правом выкупа и даже возможность государственной компенсации за аренду жилья.

Жилье для аренды будут предоставлять из специального фонда, который будет пополняться в том числе за счет реставрации устаревшего жилищного фонда. Также громады смогут использовать для аренды не только жилищный фонд, но и частный.

Важным условием при формировании жилищного фонда будет инвентаризация в громадах потенциальных объектов для него, поскольку такое жилье, возможно, и есть, но из-за того, что подобный актив еще никогда не инвентаризировался, его наличие невозможно оценить.

Читайте также Какое жилье выбирают украинцы по программе «єВідновлення»

Нардеп также подчеркнула, что важной частью реализации жилищной политики будет цифровизация всего, что с ней связано — учет, предложения, заявки будут происходить в прозрачном формате благодаря созданию специальной цифровой платформы — единой государственной информационной системы, в которой будут вести учет жилищного фонда, имеющегося у громад, заявления от граждан, которые будут претендовать на социальное жилье, а также предложения для них.

Она также отметила, что законопроект, которым вводится проведение публичных консультаций перед любыми решениями власти (№ 4254), сейчас готов ко второму чтению. Более того, он — один из маяков, которые Украина должна выполнить по условиям получения 50 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.