В Украине нарабатывают новые варианты решения «жилищного вопроса» — Finance.ua

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В Украине нарабатывают новые варианты решения «жилищного вопроса»

Недвижимость
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В Украине нарабатывают новые варианты решения «жилищного вопроса»
В Украине нарабатывают новые варианты решения «жилищного вопроса»
Для решения жилищного вопроса в Украине предлагается ввести два формата социальной аренды и механизм жилищных кооперативов.
Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.
По ее словам, законопроект об основных основах жилищной политики вынесли на общественные обсуждения, а финальную версию планируют зарегистрировать в Парламенте через несколько месяцев.
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Новое законодательство по жилищной политике будет предусматривать разные формы поддержки граждан в реализации их права на жилье. Речь идет не только о возможности построить и приобрести жилье, но и о социальной аренде, когда арендодателем будут выступать громады.
Также планируется предусмотреть участие граждан в жилищно-коммунальных кооперативах, что является достаточно распространенной практикой в ​​ЕС, которую Украина взяла на вооружение.
Парламентарий также напомнила, что одним из инструментов решения жилищного вопроса будет социальная аренда, когда жилье будет предоставлять громада. Ожидается, что будет два формата такой аренды — в зависимости от уровня доходов гражданина, нуждающегося в жилье.
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Кроме того, ожидается, что могут ввести такой инструмент как социальная аренда с правом выкупа и даже возможность государственной компенсации за аренду жилья.
Жилье для аренды будут предоставлять из специального фонда, который будет пополняться в том числе за счет реставрации устаревшего жилищного фонда. Также громады смогут использовать для аренды не только жилищный фонд, но и частный.
Важным условием при формировании жилищного фонда будет инвентаризация в громадах потенциальных объектов для него, поскольку такое жилье, возможно, и есть, но из-за того, что подобный актив еще никогда не инвентаризировался, его наличие невозможно оценить.
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Нардеп также подчеркнула, что важной частью реализации жилищной политики будет цифровизация всего, что с ней связано — учет, предложения, заявки будут происходить в прозрачном формате благодаря созданию специальной цифровой платформы — единой государственной информационной системы, в которой будут вести учет жилищного фонда, имеющегося у громад, заявления от граждан, которые будут претендовать на социальное жилье, а также предложения для них.
Она также отметила, что законопроект, которым вводится проведение публичных консультаций перед любыми решениями власти (№ 4254), сейчас готов ко второму чтению. Более того, он — один из маяков, которые Украина должна выполнить по условиям получения 50 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.
По материалам:
Finance.ua
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