В Украине будут менять жилищную политику по стандартам ЕС — Finance.ua

В Украине будут менять жилищную политику по стандартам ЕС Сегодня 10:45 — Недвижимость

В Украине будут менять жилищную политику по стандартам ЕС

В Украине работают над обновлением жилищной политики. Ее реформа позволит эффективно реализовывать право украинцев на жилье разными способами, в частности, через механизмы социальной аренды, льготной ипотеки и государственно-частного партнерства для строительства доступного жилья.

Об этом сообщила глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

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«Действующая законодательная рамка, очерчивающая возможные пути решения жилищного вопроса, была сформирована еще в советские времена, и неудивительно, что этим устаревшим законодательством уже давно никто не пользуется — изменились времена, изменилась страна, поэтому те принципы, которые были заложены в 80-х годах прошлого века, мягко говоря, неактуальны. К тому же из-за войны сотни тысяч украинцев остаются без домов. С одной стороны, мы пытаемся решить эту проблему в рамках программы компенсаций „єВідновлення“. Но с другой, без радикального пересмотра устаревших норм жилищной политики окончательно проблему не решить», — подчеркнула Шуляк.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков добавил, что новый законопроект призван решить следующие задачи:

создать условия для реализации украинцами права на жилье. Это может быть либо приобретение жилья, либо его строительство, либо социальная аренда, для использования может быть создан специальный жилищный фонд;

обеспечить жилищную политику, где каждый четко понимает, что делает государство для поддержки граждан в решении жилищного вопроса и как воспользоваться этой поддержкой;

использовать для этих задач наиболее современные и эффективные европейские практики в этой сфере.

«Необходимо создать условия реализации права на жилье. В первую очередь для социально уязвимых категорий на принципах прозрачности, подотчетности и понятных и честных правилах для всех. Также совместно с международными партнерами мы начинаем работу над жилищной стратегией. Документ будет определять цели и видение развития сектора в течение следующих 5−7 лет, систематически определять и устранять проблемы в секторе и обеспечит выполнение требований ЕС», — пояснил Кубраков.

«Наша цель — отменить советскую идеологию так называемого „жилищного вопроса“, когда его решением была квартирная очередь, по сути, являвшаяся очередью ради очереди. Можно было десятилетиями стоять в ней и ничего не получить. Мы дадим людям понимание, что жилищная политика — это не учет на квартирной очереди, а возможности получить жилье разными способами: либо построив его, либо приобретя, либо арендовав. И все это на доступных условиях», — подчеркнула Шуляк.

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