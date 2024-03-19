В Швейцарии всего треть населения имеют в собственности жилье — Finance.ua

В Швейцарии всего треть населения имеют в собственности жилье Сегодня 19:33 — Недвижимость

В Швейцарии всего треть населения имеют в собственности жилье

Для большинства швейцарцев перспектива обзавестись собственным жильем остается несбыточной мечтой. Только один из трех живет в собственной квартире или доме.

Blick, ссылаясь на данные Швейцарского статистического ведомства (Bundesamt für Statistik, BFS). В 2022 году в собственности жильцов находилось 1,4 миллиона объектов жилой недвижимости, пишет , ссылаясь на данные Швейцарского статистического ведомства (Bundesamt für Statistik, BFS).

Это соответствует 36 процентам всех частных домохозяйств в Швейцарии, т. е. каждое третье домохозяйство владеет домом или квартирой.

Из этого числа чуть более половины — особняки, в которых живут 730 тысяч семей.

Арендуют жилье 2,4 миллиона семей, которые в месяц платят в среднем более полутора тысяч швейцарских франков (1622 франка за 4-комнатную квартиру, согласно данным BFS).

Самые дорогие квартиры — в кондоминиумах, построенных менее двух лет тому назад. Арендная плата за новую 4-комнатную квартиру составляет 2138 франков в месяц.

В 2023 году в многоквартирных домах по всей Швейцарии в аренду сдавались 45% частных квартир, из них 43% - малогабаритные одно- и двухкомнатные квартиры.

Самая дорогая аренда — в крупных городах, особенно в Цюрихе, где за 4-комнатную квартиру ежемесячно платят 1997 франков.

В кантоне Женева квартиры заселены по большей части владельцами. Здесь в аренде находятся около четверти квартир.

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