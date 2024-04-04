Кличко обратился к правительству с предложениями, как обеспечить переселенцев жильем — Finance.ua

Кличко обратился к правительству с предложениями, как обеспечить переселенцев жильем Сегодня 12:21 — Недвижимость

Кличко обратился к правительству с предложениями, как обеспечить переселенцев жильем

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде и Правительству с предложением законодательных инициатив по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Киев готов помогать ВПЛ с жильем, однако нам требуются законодательные изменения», — подчеркнул в своем обращении Кличко.

Читайте также Может ли ВПЛ получать выплаты, если не трудоустроится в течение 3 месяцев

По его словам, сегодня гарантированное государством право на обеспечение жильем для ряда льготных категорий органы местного самоуправления фактически реализуют вместо государства из местных бюджетов. В 2011 году Верховная Рада Украины освободила застройщиков от передачи части жилой площади, кроме паевого взноса, а в 2021 году отменили и его. Это лишило органы местного самоуправления возможности обеспечивать жильем льготников.

«Государством утверждена Стратегия государственной политики относительно ВПЛ и операционный план мер по ее реализации. Но чтобы их реализовать, нужно внести изменения в целый ряд законов и нормативно-правовых актов», — отмечает Кличко.

Для обеспечения внутренних переселенцев жильем Киев реализовал и начал ряд проектов:

для их временного проживания закупили 113 квартир, в которые вселили 379 человек. Еще 567 квартир закупили для передачи в аренду с правом преимущественного выкупа сроком до 10 лет льготным категориям, в том числе и ВПЛ, нуждающимся в жилье;

совместно с Мариуполем Киев сейчас реализует проект предоставления временного жилья для мариупольцев в столице. В то же время из предоставленного Фондом госимущества перечня помещений в Киеве ни одно из общежитий не годится для заселения, а отремонтировать или реконструировать их в сжатые сроки тоже невозможно.

Читайте также Кабмин продлил срок подачи заявлений на выплаты для ВПЛ

Кличко в своих письмах обратил внимание на необходимость комплексного подхода к решению проблемы, в том числе на общегосударственном уровне.

Что он предлагает:

интегрировать с соответствующими базами данных и публичными электронными реестрами Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах;

ввести электронный кабинет внутренне перемещенных лиц и интегрировать его в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах;

создать единую базу жилых и других помещений, пригодных для временного проживания (пребывания) внутриперемещенных лиц.

Читайте также Нужно развивать три вида помощи для ВПЛ — заместитель министра соцполитики

Кроме того, Кличко предложил принять:

Государственную целевую программу обеспечения жильем, в частности внутренне перемещенных лиц;

Государственную программу интеграции внутренне перемещенных лиц, где четко определить термин «интеграция внутренне перемещенных лиц»;

порядок межотраслевого взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления, международных и общественных организаций, направленных на оказание помощи внутренне перемещенным лицам;

Протокол (механизма) оценки потребностей и сбора данных внутриперемещенных лиц для их дальнейшего удовлетворения с учетом критериев уязвимости.

Читайте также Можно ли получать помощь на проживание ВПЛ, если жилье разрушено

Напомним, Кабинет Министров внес изменения в Порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания, учета и предоставления такого жилья для временного проживания внутриперемещенных лиц.

Постановление имеет целью предоставить отдельным категориям ВПЛ дополнительные гарантии по недопущению их принудительного выселения из жилья для временного проживания в период действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.