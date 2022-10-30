Сколько украинцев получают пенсию более 10 тыс. грн — Finance.ua

Сколько украинцев получают пенсию более 10 тыс. грн Сегодня 08:04 — Личные финансы

Больше украинских пенсионеров получают пенсию от 2001 до 3000 грн.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Это 38,5%, то есть 4 млн 123 тыс. 567 пенсионеров из общего количества 10 млн 726 тыс. 239 человек.

Средний размер пенсионных выплат таких людей — 2392,28 грн.

Пенсию от 3001 до 4000 грн (в среднем 3470,67 грн) получают 23,5% человек, то есть 2 млн 524 тыс. 874 человека.

Пенсионные выплаты от 5001 до 10 000 грн получают 19,1%, то есть 2 млн 44 тыс. 767 человек. Средний размер пенсий таких лиц составляет 6770,98 грн.

С 4001 до 5000 грн (в среднем 4451,10 грн) получают 11,4% человек — всего 1 млн 223 тыс. 262 человека.

Только 6,9% украинских пенсионеров получают выплаты более 10 тыс. грн — 741 213 человек (средний размер таких пенсий — 14 424,33 грн).

Наименьшие выплаты до 2000 грн получают менее одного процента пенсионеров (0,6%) — 68 тыс. 556 человек. Средний размер пенсий таких людей — 1181,84 грн.

В целом средняя пенсия по Украине составляет 4539,36 грн.

Напомним, наличие работы влияет на назначение пенсии только в одном случае. Когда человек достигает пенсионного возраста, он может обращаться в Пенсионный фонд и оформлять пенсию. Право на пенсию не зависит от того, работает ли человек на время обращения или нет. Но если гражданин оформляет пенсию за выслугу лет, он не имеет права работать по специальности, с которой он идет на заслуженный отдых.

Справка Finance.ua:

за первые полгода 2022 года средняя пенсия выросла на 17% в гривне и на 10% в долларовом эквиваленте — 4437 грн, или $152 по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В Украине предлагается установить пенсии за особые заслуги борцам за независимость.

Европейские пенсии для украинцев: три категории, кто может получить их.

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