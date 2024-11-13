Сколько украинцев нашли работу в Швейцарии — Finance.ua

Сколько украинцев нашли работу в Швейцарии Вчера 18:00 — Личные финансы

Сколько украинцев нашли работу в Швейцарии

В Швейцарии нашли работу только 29% украинцев. Свою роль играет высокий языковой барьер.

Об этом пишет Swissinfo.

«Чешский и украинский — славянские языки, и выучить чешский можно намного быстрее. Это ускоряет интеграцию, в том числе и профессиональную», — заявил уполномоченный федерального правительства по вопросам трудовой интеграции лиц со «статусом S» Aдриан Гербер, добавив, что именно поэтому в Швейцарии препятствия на этом пути более многочисленные.

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Несмотря на это, Швейцария поставила перед собой долгосрочную цель — достичь прогресса и сделать так, чтобы работу нашли больше украинцев и украинок, поскольку в Швейцарии значительно больше, чем в Чехии, высокоспециализированных рабочих мест.

Ганс Рупп, руководитель цюрихского кантонального Министерства экономики и занятости, говорит, что в филиалах RAV зарегистрировано всего около 5% трудоспособных украинцев, и там хотели бы увеличить эту цифру.

При этом, прежде чем люди с ВНЖ категории S будут зарегистрированы в RAV, свои задачи должны выполнить муниципальные органы и структуры, отвечающие за социальную и трудовую интеграцию мигрантов. У этих людей должны быть решены вопросы проживания, изучения немецкого языка и ухода за детьми.

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«Несмотря на большое количество трудоспособных людей, в RAV зарегистрировано все еще слишком мало таких лиц. И мы слышим, что компании и потенциальные сотрудники и сотрудницы просто часто не могут найти друг друга. Акцент на региональных центрах занятости в целом имеет смысл, но следует учитывать и то, что регистрация в RAV еще не обязательно означает гарантию трудоустройства. С точки зрения Постоянного Совещания кантональных правительств важно, чтобы разные игроки «не играли друг против друга», — заявил Ганс Рупп.

Николь Гизин, заместитель главы отдела внутренней политики, считает, что гораздо важнее оказывать беженцам реальную поддержку в поиске работы, чтобы они не просто регистрировались и пассивно чего-то ждали. И совсем не важно, какое кантональное ведомство или управление этим будет заниматься, RAV или структуры по предоставлению убежища и интеграции. Так или иначе, степень занятости украинцев в Швейцарии сегодня составляет лишь 29%, что все еще значительно ниже целевого показателя в 40%, установленного федеральным кабинетом министров до конца года.

Напомним, ранее федеральный совет Швейцарии принял решение повысить уровень занятости среди украинских беженцев. Парламент Швейцарии поддерживает упрощение процедуры трудоустройства украинских беженцев. Вместо разрешительного порядка предлагается ввести уведомительный. Кроме того, украинцы со статусом «S» должны будут регистрироваться в государственных службах занятости (RAV).

Государственный секретариат по миграции Швейцарии объявил о закрытии девяти временных центров для соискателей убежища, рассчитанных на 1735 мест. Это решение приняли из-за меньшего, чем ожидалось, количества мигрантов.

По состоянию на 31 июля 2024 года 66 182 украинца в Швейцарии имели так называемый охранный или защитный вид на жительство категории S.

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