Сколько ІТ-специалистов в Украине сейчас ищут работу (инфографика) — Finance.ua

Сколько ІТ-специалистов в Украине сейчас ищут работу (инфографика) Сегодня 14:01 — Личные финансы

Сколько ІТ-специалистов в Украине сейчас ищут работу (инфографика)

Наилучшая ситуация с работой и наиболее оптимистичные настроения — у специалистов DevOps/SRE и Data Science/Data/ML/AI Engineering. Настроения айтишников за границей более пессимистичны, чем у тех, кто сейчас в Украине, и они чаще говорят о готовности сменить сферу работы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования DOU.

Занятость в ІТ

15% айтишников, которые в этом году заполнили анкету, ищут работу. Два года назад этот показатель был ниже — 9%. Доля тех, кто в поиске, выросла как в Украине, так и за рубежом. Причем, за рубежом этот показатель даже выше: 17% против 14% в Украине. В то же время, уменьшилась доля специалистов на бенче: два года назад их было 4%, сейчас — 2%.

Доля ищущих работу выше среди нетехнических специалистов: 19% против 14% среди технических.

Инфографика: DOU

В Украине чаще всего ищут работу дизайнеры (Graphic/Video/2D/3D) и специалисты по продажам и бизнесу — сейчас в поиске около 30% специалистов этих специализаций. Похожая ситуация была и два года назад, однако тогда доля соискателей в этих направлениях была менее 20%.

Также в поиске около четверти маркетологов и специалистов по UI/UX/Product Design и почти каждый пятый специалист по HR/Learning & Development.

Меньше всего специалистов без работы по-прежнему среди DevOps/SRE (8% из них сейчас ищут работу), в Data-related направлениях (8% Data Scientists/Data/ML/AI Engineers и 10% аналитиков) и среди Leadership (CEO, CTO, founder, COO, Director/VP/Head of Engineering. Однако и среди этих категорий доля безработных сейчас выросла по сравнению с 2023 годом.

За границей ситуация несколько иная. Как и в Украине, в DevOps/SRE и Data-related направлениях доля ищущих работу ниже, чем в среднем, а в маркетинге — выше. Кроме того, за рубежом заметно чаще, чем в Украине, ищут работу специалисты по менеджменту проектов и продуктов.

В поиске работы сейчас 13% разработчиков в Украине и 19% за границей. Несколько хуже ситуация в Mobile-разработке — 19% в Украине и 38% за рубежом сейчас без работы. Выше средней доля в поиске также среди Embedded-разработчиков в Украине (18%) и фронтенд-разработчиков за границей (27%).

Среди тестировщиков разных специализаций в Украине таких больших отличий нет. За рубежом у Manual QA проблем с работой несколько больше, чем у других специалистов QA: 17% в поиске против 7−9% среди Automation и General QA.

Инфографика: DOU

В Украине ситуация с работой почти не отличается у специалистов разных уровней. Доля ныне работающих несколько выше среди лидов и руководителей, хотя и среди них 9% сейчас в поиске работы.

За рубежом джуны и мидлы чаще в поиске работы, чем сеньоры и лиды.

Инфографика: DOU

Напомним, за первый квартал текущего года компании — резиденты Дія. City перечислили в бюджет более 8 миллиардов гривен налогов.

За год активных ІТ-ФЛП стало на 13 тысяч, или на 5%, меньше. Однако общее количество айтишников почти не изменилось — на уровне до 300 тысяч.

У украинских айтишников с опытом 3−5 лет, живущих за границей, зарплата в среднем на 34% выше, чем у тех, кто в Украине. При этом всего 36% всех айтишников оформлены в стране проживания.

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