Сколько стоят ски-пассы в Буковеле, и кто может получить скидку — Finance.ua

Сколько стоят ски-пассы в Буковеле, и кто может получить скидку
С 12 декабря на горнолыжном курорте «Буковель» стартовал зимний сезон. Посетителям представили актуальные цены на ски-пассы. Их стоимость зависит от сезона и типа абонемента.
Об этом рассказывает «Новини.LIVE».
Какие цены на ски-пассы в Буковеле
Цены варьируются в зависимости от сезона, а всего их три:
- Низкий сезон — с начала сезона до 18 декабря и с 17 марта 2025 года до конца сезона.
- Высокий сезон — с 19 декабря по 1 января 2025 года и с 7 января по 16 марта 2025 года.
- Новогодний сезон — со 2 января 2025 года до 6 января.
На курорте посетителям предлагаются три вида тарифов — общий, льготный и VIP.
Льготный предусматривает 30% скидку для определенных категорий лиц, а VIP позволяет проходить на общий подъемник без очереди.
Кто может получить скидку
Дети до 6 лет проходят через турникет бесплатно, если они с родителями. На приобретение билетов на ски-пассы предусмотрена скидка 30% следующим лицам:
- детям от 6 до 12 лет;
- участникам АТО;
- пенсионерам;
- ликвидаторам ЧАЭС с действующим удостоверением;
- участникам войны;
- людям с инвалидностью при наличии документа.
На акционные предложения и клубные карты скидка не распространяется.
Стоимость обзорных подъемов в разные сезоны следующая:
1 обзорный подъем:
- Низкий сезон — 350 грн (льготный — 250 грн, VIP — 700 грн).
- Высокий сезон — 350 грн (льготный — 250 грн, VIP — 700 грн).
- Новогодний сезон — 350 грн (льготный — 250 грн, VIP — 700 грн).
1 подъем:
- Низкий сезон — 350 грн (льготный — 250 грн, VIP — 700 грн).
- Высокий сезон — 400 грн (льготный — 300 грн, VIP — 800 грн).
- Новогодний сезон — 500 грн (льготный — 350 грн, VIP — 1 000 грн).
1 подъем мультилифта=:
- Низкий сезон — 100 грн (льготный — 70 грн, VIP — 200 грн).
- Высокий сезон — 150 грн (льготный — 100 грн, VIP — 300 грн).
- Новогодний сезон — 200 грн (льготный — 150 грн, VIP — 400 грн).
Стоимость временных абонементов:
3 часа:
- Низкий сезон — 650 грн (льготный — 450 грн, VIP — 1 300 грн).
- Высокий сезон — 1 100 грн (льготный — 750 грн, VIP — 2 100 грн).
- Новогодний сезон — 1 400 грн (льготный — 1000 грн, VIP — 2 800 грн).
Первая половина дня (
08:30—13:30):
- Низкий сезон — 800 грн (льготный — 550 грн, VIP — 1 600 грн).
- Высокий сезон — 1 350 грн (льготный — 950 грн, VIP — 2 700 грн).
- Новогодний сезон — 1 750 грн (льготный — 1 250 грн, VIP — 3 500 грн).
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Вторая половина дня (
11:30—16:30):
- Низкий сезон — 850 грн (льготный — 600 грн, VIP — 1 700 грн).
- Высокий сезон — 1 400 грн (льготный — 1 000 грн, VIP — 2 800 грн).
- Новогодний сезон — 1 800 грн (льготный — 1 250 грн, VIP — 3 600 грн).
Вечернее катание (
15:00—19:30):
- Низкий сезон — 400 грн (льготный — 300 грн, VIP — 800 грн).
- Высокий сезон — 700 грн (льготный — 450 грн, VIP — 1 300 грн).
- Новогодний сезон — 850 грн (льготный — 600 грн, VIP — 1 700 грн).
Ночное катание (
21:00—24:00):
- Высокий сезон — 350 грн.
- Новогодний сезон — 450 грн.
Стоимость абонементов на несколько дней следующая:
1 день (
08:30—19:30):
- Низкий сезон — 1 000 грн (льготный — 700 грн, VIP — 2 000 грн).
- Высокий сезон — 1 800 грн (льготный — 1 190 грн, VIP — 3 400 грн).
- Новогодний сезон — 2 200 грн (льготный — 1 550 грн, VIP — 4 400 грн).
2 дня:
- Низкий сезон — 2 000 грн (льготный — 1 400 грн, VIP — 4 000 грн).
- Высокий сезон — 3 300 грн (льготный — 2 350 грн, VIP — 6 700 грн).
- Новогодний сезон — 4 350 грн (льготный — 3 050 грн, VIP — 8 700 грн).
3 дня:
- Низкий сезон — 2 900 грн (льготный — 2 000 грн, VIP — 5 800 грн).
- Высокий сезон — 4 800 грн (льготный — 3 350 грн, VIP — 9 600 грн).
- Новогодний сезон — 6 250 грн (льготный — 4 400 грн, VIP — 12 500 грн).
4 дня:
- Низкий сезон — 3 700 грн (льготный — 2 600 грн, VIP — 7 400 грн).
- Высокий сезон — 6 200 грн (льготный — 4 350 грн, VIP — 12 400 грн).
- Новогодний сезон — 8 050 грн (льготный — 5 650 грн, VIP — 16 100 грн).
5 дней:
- Низкий сезон — 4 550 грн (льготный — 3 200 грн, VIP — 9 100 грн).
- Высокий сезон — 7 550 грн (льготный — 5 300 грн, VIP — 15 100 грн).
- Новогодний сезон — 9 800 грн (льготный — 6 850 грн, VIP — 19 600 грн).
6 дней:
- Низкий сезон — 5 100 грн (льготный — 3 550 грн, VIP — 10 200 грн).
- Высокий сезон — 8 450 грн (льготный — 5 900 грн, VIP — 16 900 грн).
7 дней:
- Низкий сезон — 5 700 грн (льготный — 4 000 грн, VIP — 11 400 грн).
- Высокий сезон — 9 500 грн (льготный — 6 650 грн, VIP — 19 000 грн).
Также следует помнить, что не использованный ски-пасс или его часть не переносится на другой день, а средства не возвращаются.
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