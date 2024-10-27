Сколько стоит аренда квартиры в Чехии? — Finance.ua

Сколько стоит аренда квартиры в Чехии? Сегодня 13:20 — Мир

Сколько стоит аренда квартиры в Чехии?, Фото: sd.ua

В третьем квартале 2024 года арендная плата в Чехии выросла на 4% в годовом исчислении и на 9% по сравнению со вторым кварталом. Средняя месячная арендная плата составляет 15 791 крону.

Об этом свидетельствует анализ портала недвижимости UlovDomov. cz, сообщает 420on.cz.

Стоимость аренды квартиры в чешских городах

Традиционно самые высокие цены на аренду квартир наблюдаются в Праге.

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Цена за квадратный метр выросла за год для всех типов планировок: от 7% для однокомнатных до 11% для трехкомнатных квартир. Независимо от площади цены в этих планировках увеличились на 6−14%.

В популярных двухкомнатных квартирах арендная плата выросла на 11% по сравнению с прошлым годом. К примеру, квартиру площадью 53 квадратных метра можно арендовать за примерно 22,000 крон (38,8 тыс. грн) в месяц.

В чешском Брно люди сейчас платят от 12 600 крон (22,2 тыс. грн) за однокомнатную квартиру площадью 27 квадратных метров до 23 100 крон (40,8 тыс. грн) за квартиру из трех комнат площадью 74 квадратных метра.

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Цены на аренду в Брно выросли от 3 до 13%, учитывая цену за квадратный метр. При фиксированном планировании арендная плата увеличилась на 5−11%.

В Остраве стоимость аренды составляет от 8300 крон (14,6 тыс. грн.) за 1-комнатную квартиру площадью 30 квадратных метров до 20 300 крон (35,8 тыс. грн.) за 3-комнатную квартиру площадью 84 квадратных метра.

Согласно анализу, проведенному компанией Sreality, интерес к аренде квартир в последние годы растет.

Если сравнивать третий квартал этого года с аналогичным периодом 2021 года, количество запросов на поиск небольших квартир на портале увеличилось на 22%, а больших — на 18%. Также значительно возрос интерес к аренде домов на одну семью — на 41% за последние три года.

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«Повышенный интерес объясняется восстановлением рынка после пандемии, прибытием украинских беженцев, которые ищут жилье, а в последнее время еще и высокими процентными ставками, которые во многом отражают желание инвестировать в собственное жилье», — говорит Хана Контриш, менеджер по отраслевым услугам компании Seznam.cz.

Напомним, по состоянию на октябрь 2024 года только 756 беженцев из Украины пользуются бесплатным экстренным жильем в Чехии, в то время как в середине июля их было более 12 тысяч.

С сентября действуют новые условия, когда этим видом гуманитарного жилья могут пользоваться только лица, которым не была предоставлена ​​временная защита более 90 дней.

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