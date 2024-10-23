Из-за плохого состояния домов чехи тратят более половины своих расходов на электроэнергию — Finance.ua

Из-за плохого состояния домов чехи тратят более половины своих расходов на электроэнергию Сегодня 17:21 — Личные финансы

Из-за плохого состояния домов чехи тратят более половины своих расходов на электроэнергию

Из-за плохого состояния домов чешские домохозяйства напрасно тратят более половины своих средств на электроэнергию. Они тратят около 190 миллиардов крон в год на энергию.

Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании KPMG и Stavební spořitelna Česká spořitelna, передает ČTK.

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Отмечается, что до 2050 года понадобится до 2,5 триллиона крон, чтобы существенно сократить потребление домохозяйств.

Согласно исследованию, в Чехии есть 4,5 миллиона квартир, из которых два миллиона находятся в семейных домах и 2,5 миллиона в многоквартирных домах. Домохозяйства потребляют почти треть общего потребления энергии, преимущественно отопления. Согласно исследованию, энергия тратится в основном в старых домах, построенных до 1980 года и еще не отремонтированных их владельцами. При этом в этих домах сейчас проживает более половины населения Чехии.

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По словам авторов исследования, самой распространенной проблемой является утепление жилья, которого нет почти в 700 тысяч домохозяйств. Более двух миллионов квартир не имеют утепленных стен, более миллиона квартир не имеют утепленных окон.

По словам Либора Вошицкого из Stavební spořitelna Česká spořitelna, потребление энергии в этих домах могло бы быть на две трети ниже, если бы домохозяйства приняли меры экономии. По его словам, при полной изоляции объем экономии энергии соответствовал бы годовому производству примерно двух блоков АЭС Темелин. Он отметил, что ситуация может еще больше ухудшиться из-за ожидаемого роста потребления в будущем.

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Чтобы добиться такой экономии, по расчетам KMPG, на реконструкцию потребуется в общей сложности около 2,5 триллиона крон. В этом контексте Вошицкий напомнил, что в среднем это составит 75 миллиардов крон в год, в то время как домохозяйства сейчас тратят на меры примерно 45 миллиардов крон в год.

Ситуация в отдельных регионах

Лучшая ситуация в Карловарском и Южноморавском регионах. Напротив, по мнению авторов исследования, наибольший потенциал для сбережений есть в Либерце и Краловеградецком.

«Потенциальная сумма экономии в регионе Градец-Кралове составит 5,6 млрд чешских крон в год. Чтобы этого достичь, нам нужно реконструировать семейные и многоквартирные дома на пять миллиардов крон в год», — сказала Анна Форштова из KPMG на примере одного региона.

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