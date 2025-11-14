Сколько подержанных авто в Украине имеют скрученный пробег — исследование
Анализ данных об аферах с пробегом автомобилей, выпущенных в Украине с 2000 по 2023 год, обнаружил, что самыми рискованными были транспортные средства 2002 года выпуска.
18,5% всех моделей, проверенных экспертами, имели поддельные показатели одометра.
Об этом говорится в исследовании carVertical, которое основывается на онлайн-отчетах об истории транспортных средств, приобретенных клиентами компании в Украине в течение 2024 года и охватывает автомобили, выпущенные с 2000 по 2023 год.
Транспортные средства со скрученным пробегом или зафиксированными повреждениями были сгруппированы по году выпуска, переведены в проценты и соответственно ранжированы.
Не так часто, но пробег был скручен и на более новых автомобилях: транспортные средства, выпущенные в 2021 году, имели 2% случаев скручивания одометра, в 2022 году — 3%, а в 2023 году — 2,7%.
Автомобиль со скрученным пробегом реально стоит меньше, то есть водители рискуют переплатить, покупая эти транспортные средства. Чем дороже автомобиль, тем больше убытки для нового владельца.
В Украине модели 2000 выпуска имели среднее скручивание 110 900 км, автомобили 2010 года — 100 500 км. Более новые транспортные средства также имели значительное уменьшение пробега: модели 2020 года — 90 000 км, модели 2021 года — 44 500 км, модели 2022 года — 121 400 км, а автомобили 2023 года — 19 900 км.
Учитывая это, покупателям подержанных автомобилей следует принимать дополнительные меры, планируя новое приобретение. Следует знать, что некоторые нечестные продавцы чаще скручивают пробег, но не опускают ниже цифр, указанных в сертификатах ТО или официальных реестрах.
Однако даже если предыдущий владелец держал показатели одометра на довольно низком уровне, другие компоненты автомобиля могут раскрыть реальный пробег.
Повреждения среди моделей, выпущенных в 2023 году
Исследование также показало, что 53−60% транспортных средств, выпущенных с 2011 по 2017 год и проверенных carVertical, имели зарегистрированные повреждения. Среди более новых моделей 40,7% транспортных средств 2021 года выпуска имели историю повреждений.
Этот показатель вырос до 52,7% в 2022 году и достиг пикового уровня 68,6% в 2023 году — доказательство того, что ни один автомобиль не застрахован от повреждений.
Ремонт повреждений более новых автомобилей стоит значительно дороже из-за дорогостоящих деталей и передовых технологий. Средняя стоимость ремонта моделей 2000 года — 2100 евро (102 543 грн); для моделей 2020 года она достигала 5100 евро (249 033 грн), а для моделей 2023 года — целых 17 400 евро (849 642 грн).
Как избежать проблем
Данные исследования из Украины и других европейских государств свидетельствуют: независимо от возраста, пробег любого транспортного средства может быть скручен, а история аварий скрыта.
Нужно всегда проверять историю автомобиля и обращаться в авторизованный сервисный центр перед покупкой.
Распространенный миф среди водителей: современные автомобили защищены от махинаций. На самом деле использование определенных инструментов позволяет делать это со старыми и сравнительно новыми автомобилями.
Мошенники часто выбирают объектом своих махинаций более новые автомобили с большим пробегом, ведь скручивание их одометров позволяет заработать больше. Данные это подтверждают: скручивание пробега в более новых автомобилях часто бывает больше, чем у старых.
Ранее мы писали, что эксперты определили перечень автомобилей, чаще всего создающих проблемы после 150 тысяч км пробега. Более подробно об этом — здесь.
