Сколько подержанных авто в Украине имеют скрученный пробег — исследование Сегодня 10:00 — Технологии&Авто

Сколько подержанных авто в Украине имеют скрученный пробег — исследование

Анализ данных об аферах с пробегом автомобилей, выпущенных в Украине с 2000 по 2023 год, обнаружил, что самыми рискованными были транспортные средства 2002 года выпуска.

18,5% всех моделей, проверенных экспертами, имели поддельные показатели одометра.

Об этом говорится в исследовании carVertical , которое основывается на онлайн-отчетах об истории транспортных средств, приобретенных клиентами компании в Украине в течение 2024 года и охватывает автомобили, выпущенные с 2000 по 2023 год.

Транспортные средства со скрученным пробегом или зафиксированными повреждениями были сгруппированы по году выпуска, переведены в проценты и соответственно ранжированы.

Не так часто, но пробег был скручен и на более новых автомобилях: транспортные средства, выпущенные в 2021 году, имели 2% случаев скручивания одометра, в 2022 году — 3%, а в 2023 году — 2,7%.

Автомобиль со скрученным пробегом реально стоит меньше, то есть водители рискуют переплатить, покупая эти транспортные средства. Чем дороже автомобиль, тем больше убытки для нового владельца.

Читайте также Авто, которые чаще всего ломаются после 150 тысяч км

В Украине модели 2000 выпуска имели среднее скручивание 110 900 км, автомобили 2010 года — 100 500 км. Более новые транспортные средства также имели значительное уменьшение пробега: модели 2020 года — 90 000 км, модели 2021 года — 44 500 км, модели 2022 года — 121 400 км, а автомобили 2023 года — 19 900 км.

Учитывая это, покупателям подержанных автомобилей следует принимать дополнительные меры, планируя новое приобретение. Следует знать, что некоторые нечестные продавцы чаще скручивают пробег, но не опускают ниже цифр, указанных в сертификатах ТО или официальных реестрах.

Однако даже если предыдущий владелец держал показатели одометра на довольно низком уровне, другие компоненты автомобиля могут раскрыть реальный пробег.

Повреждения среди моделей, выпущенных в 2023 году

Исследование также показало, что 53−60% транспортных средств, выпущенных с 2011 по 2017 год и проверенных carVertical, имели зарегистрированные повреждения. Среди более новых моделей 40,7% транспортных средств 2021 года выпуска имели историю повреждений.

Этот показатель вырос до 52,7% в 2022 году и достиг пикового уровня 68,6% в 2023 году — доказательство того, что ни один автомобиль не застрахован от повреждений.

Ремонт повреждений более новых автомобилей стоит значительно дороже из-за дорогостоящих деталей и передовых технологий. Средняя стоимость ремонта моделей 2000 года — 2100 евро (102 543 грн); для моделей 2020 года она достигала 5100 евро (249 033 грн), а для моделей 2023 года — целых 17 400 евро (849 642 грн).

Читайте также Самые популярные гибриды октября: какие авто в лидерах

Как избежать проблем

Данные исследования из Украины и других европейских государств свидетельствуют: независимо от возраста, пробег любого транспортного средства может быть скручен, а история аварий скрыта.

Нужно всегда проверять историю автомобиля и обращаться в авторизованный сервисный центр перед покупкой.

Распространенный миф среди водителей: современные автомобили защищены от махинаций. На самом деле использование определенных инструментов позволяет делать это со старыми и сравнительно новыми автомобилями.

Мошенники часто выбирают объектом своих махинаций более новые автомобили с большим пробегом, ведь скручивание их одометров позволяет заработать больше. Данные это подтверждают: скручивание пробега в более новых автомобилях часто бывает больше, чем у старых.

Ранее мы писали, что эксперты определили перечень автомобилей, чаще всего создающих проблемы после 150 тысяч км пробега. Более подробно об этом — здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.