Сколько объектов культурной инфраструктуры и в каких регионах пострадало из-за российской агрессии — Finance.ua

Сколько объектов культурной инфраструктуры и в каких регионах пострадало из-за российской агрессии
Из-за российской агрессии в Украине было повреждено или полностью разрушено 1946 объектов культурной инфраструктуры.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
Читайте также
«Министерство культуры и информационной политики продолжает фиксировать повреждения объектов культурной инфраструктуры в Украине в результате полномасштабной российской агрессии. Так, по состоянию на 25 февраля 2024 г. ущерб понесли 1946 объектов культурной инфраструктуры (в том числе учреждения культуры, подчиненные МКИП и другим ЦОИВ) без учета памятников культурного наследия, из них 317 — уничтожены (16%)», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, повреждения получили 28 учреждений культуры государственной формы собственности (9% от общей численности в Украине), коммунальная форма собственности — 1918 (6%).
Читайте также
В каких регионах наибольшие потери
Культурная инфраструктура понесла наибольшие потери и убытки в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской и Киеве, Николаевской, Луганской и Запорожской областях.
Отмечается, что самой многочисленной группой объектов культурной инфраструктуры, которую повредила или разрушила рф, являются клубные заведения (48% от общего количества заведений культурной инфраструктуры, понесших убытки).
Читайте также
В общем, получили повреждения или разрушения:
- 933 клуба;
- 695 библиотек;
- 151 заведение художественного образования;
- 113 музеев и галерей;
- 38 театров, кинотеатров и филармоний;
- 13 парков, зоопарков, заповедников;
- 3 цирка.
Разрушения получили клубные учреждения, библиотеки, музеи, театры, филармонии и заведения художественного образования (художественные школы и колледжи) на территории 277 территориальных общин (18,9% от общего количества ОТГ) в Винницкой (3,2%), Днепропетровской (19%), Донецкой (83%), Житомирской (17%), Закарпатской (2%), Запорожской (36%), Киевской (27%), Луганской (46%), Львовской (4%), Николаевской (44%), Одесской (9%), Полтавской (2%), Сумской (51%), Харьковской (54%), Херсонской (43%), Хмельницкой (17%), Черкасской (6%), Черниговской (47%), Кировоградской (2%) областях и Киеве.
Читайте также
В ведомстве отмечают, что по состоянию на конец февраля 2024 г. почти вся территория Луганской и значительные части территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей остаются временно захваченными россиянами.
Это делает невозможным расчет точного количества объектов культурной инфраструктуры, пострадавших во время боевых действий и захвата.
Справка Finance.ua:
- Из-за российского полномасштабного вторжения украинская инфраструктура понесла колоссальные убытки, ведь враг применяет все имеющееся вооружение;
- прямые убытки для зданий и инфраструктуры оценивают в 153 млрд долларов. И цифра каждый день продолжает расти.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью