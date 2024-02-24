В двух областях отстроят 25 объектов: Агентство восстановления заключило соглашений на 344 млн грн — Finance.ua
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В двух областях отстроят 25 объектов: Агентство восстановления заключило соглашений на 344 млн грн

Недвижимость
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В двух областях отстроят 25 объектов: Агентство восстановления заключило соглашений на 344 млн грн
В двух областях отстроят 25 объектов: Агентство восстановления заключило соглашений на 344 млн грн, Фото: hub.kyivstar.ua
С начала 2024 года Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры заключило новые соглашения на отстройку в Киевской и Херсонской областях на сумму 344,2 млн грн.
Об этом сообщило Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.
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«Новые соглашения касаются 25 объектов восстановления. Это жилые многоквартирные и частные дома, административные здания и инфраструктурные объекты, поврежденные или разрушенные в результате российской агрессии. В этот раз речь идет о реконструкции в Киевской и Херсонской областях», — говорится в сообщении.
В двух областях отстроят 25 объектов: Агентство восстановления заключило соглашений на 344 млн грн
В общей сложности сумма 12 соглашений составила почти 344,2 млн грн. Благодаря прозрачным закупкам удалось снизить первоначальную стоимость на 87 млн грн.

Восстановление на Киевщине

В Киевской области восстановят:
  • четыре многоквартирных дома в Бородянке (на ул. Центральная, 304 и 336, Михайловская, 1, Парковая, 1);
  • архив Бородянского поселкового совета;
  • Бородянский районный филиал Киевского областного центра занятости.
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«В Бородянке российские оккупанты нанесли масштабные разрушения. Было уничтожено или частично разрушено 2234 объекта. Среди них больше всего пострадали жилые и частные дома», — сообщили в Агентстве.

Восстановление в Херсонской области

Заключено 6 договоров на восстановление в селе Посад-Покровское. По новым соглашениям планируется капитальный ремонт 10 частных домов и строительство 5 новых на улицах Бобровского, 33, 39, 79, Садовой, 24, Дедуха, 72. Также заключены соглашения по капитальному ремонту улично-дорожной сети на четырех улицах села.
Восстановление производится на средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии рф.
По материалам:
Finance.ua
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