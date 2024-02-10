Что будет с рынком недвижимости Украины в 2024 году — Finance.ua

Что будет с рынком недвижимости Украины в 2024 году Сегодня 09:16 — Недвижимость

Что будет с рынком недвижимости Украины в 2024 году

Состояние рынка недвижимости в 2024 году и его перспективы — действительно актуальный вопрос, который интересует застройщиков, инвесторов, аналитиков, риэлторов и предпринимателей. В ситуации мировой нестабильности сложно давать прогнозы. Однако можно рассмотреть основные переменные этого уравнения, чтобы иметь приблизительную картину перед глазами.

Более или менее точно можно прогнозировать рост стоимости квадратного метра в западных регионах, которые считаются условно более безопасными. Мы об этом говорили еще в прошлом году. Однако рост цены не будет критическим и резким.

Себестоимость выросла кое-где на 40% и более. Именно это — главная причина роста стоимости квадратного метра. В себестоимость входят цены на строй материалы, цена работы строителей, логистические и производственные операции. Кроме этого, все еще ощутим дефицит квалифицированных строителей из-за миграции в другие страны и мобилизационные мероприятия.

Наибольшее повышение цен будет заметно в западных регионах, которые сегодня считаются условно безопасными. Именно туда перешел спрос в 2022—2023 годах. Инерция рынка будет сохраняться в течение этого года.

В столице можно надеяться на рост количества сделок после фактора отложенного спроса. Однако отложенный спрос снова будет включаться после каждого масштабного воздушного удара по Киеву (война, к сожалению, не заканчивается и враг коварен).

В целом эксперты прогнозируют рост продаж в столичных новостройках на 20%-25% по сравнению с прошлогодними показателями.

Тренды в строительстве

Среди главных трендов строительства жилья в этом году можно выделить следующие.

Безопасность. Учитывая события вокруг, безопасность остается базовым императивом. Прочность конструкций, укрытия, подземные паркинги, противопожарные системы — то, во что будут инвестировать.

Энергоэффективность. Рост тарифов требует более внимательно относиться к внедрению энергосберегающих технологий, инновационных систем отопления, вентиляции, утепления.

Искусственный интеллект. Мир уверенно шагает в эпоху технологий ИИ, автоматизации и роботизации. Недвижимость — одна из многих сфер, где технологии ИИ будут активно внедряться в ближайшие годы.

Экология. Никто не хочет жить в каменных джунглях, поэтому девелоперы будут чаще обращать внимание на создание комфортной среды вокруг человека. Зеленые технологии, парковые зоны, использование экологически чистых материалов — в тренде.

Work/life balance. Будущее за автономными ЖК, где можно жить, работать, отдыхать, заниматься спортом и воспитывать детей. Эту идею олицетворяет концепция «города в городе».

InVenture По материалам:

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