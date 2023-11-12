Сколько налогов принесла туристическая отрасль в 2023 году — ГАРТ (опрос) Сегодня 07:14

Сколько налогов принесла туристическая отрасль в 2023 году — ГАРТ (опрос)

Украинцы в этом году, по сравнению с 2022 годом, более активно занимались туризмом. Чего стоит лето-2023 в Карпатах с большим количеством отдыхающих и переполненными гостиницами. Но как такое количество сказалось на налогах, поступивших в казну, расскажем далее.

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В Государственном агентстве развития туризма подсчитали, сколько налогов от туристической отрасли за девять месяцев 2023 года получило государство. Об этом пишет ГАРТ.

Так, за 3 квартала этого года представители туротрасли Украины уплатили налогов на 13% больше (1 млрд 451 млн 317 тыс. грн), чем за аналогичный период в 2022 году, когда в бюджет поступило 1 млрд 283 млн 180 тыс. грн.

В сравнении с аналогичным периодом в довоенном 2021 году сумма налогов в этом году уменьшилась на 18%. Тогда в казну государства от туротрасли было перечислено 1 млрд 778 млн 924 тыс. грн.

За 9 месяцев 2023 года общее количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью по сравнению с тем же периодом в 2022 году уменьшилось на 11%. Количество юридических лиц стало меньше на 24%, а физических — на 7%.

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Общее сокращение составило 36% (по сравнению с 2021 г.):

количество юридических лиц уменьшилось на 51%,

физических — на 30%.

Наибольшая доля поступлений в госбюджет — 63%, уплачена гостиницами — 916 млн 648 тыс. грн.

В 2022 году было уплачено 765 млн 830 тыс грн,

а за тот же период 2021 года — 1 млрд 31 млн 472 тыс. грн.

За девять месяцев этого года произошло незначительное сокращение доли уплаченного налога от деятельности туристических баз и детских лагерей отдыха. В бюджет от этих средств поступило 106,385 млн грн налога против 110,489 млн грн за девять месяцев прошлого года. В 2021 году этими средствами размещения было уплачено 316,165 млн грн.

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По словам Председателя Государственного агентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив, сейчас налоги являются одними из основных показателей эффективности работы туристической отрасли.

«Учитывая, что имеем значительные несовпадения между количеством отдыхающих и уплаченными налогами, понимаем — многие средства находятся в тени. И вынесение на голосование проекта нового Закона „О туризме“, который сейчас находится на стадии подготовки ко второму чтению в профильном комитете Верховной Рады, изменит ситуацию к лучшему. Государство, наконец, будет иметь точную информацию о количестве субъектов туристического хозяйствования и сможет полностью вести мониторинг и контроль, с одной стороны, а с другой — помогать и защищать», — подчеркнула глава ГАРТ.

Справка Finance.ua:

к слову, в Европе показатели выросли за 10 лет до рекорда. Туризм в Европе после пандемии восстанавливается. Миллионы людей бросились наверстывать отдых, который был недоступен из-за ковидных ограничений;

одними из самых активных были немецкие туристы, которые не экономили и бронировали отдых в четырех- и пятизвездочных отелях на курортах. Вырос спрос на семейный отдых в формате «все включено». А Германия — один из ведущих рынков выездного туризма в Европе.

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