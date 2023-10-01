Найкращі показники за 10 років: туризм у Європі без росіян — Finance.ua

Найкращі показники за 10 років: туризм у Європі без росіян Сьогодні 11:54 — Світ

Найкращі показники за 10 років: туризм у Європі без росіян

Туризм у Європі після пандемії відновлюється рекордними темпами. Мільйони людей кинулися надолужувати відпочинок, який був недоступний через ковидні обмеження.

Які показники у туристичній галузі Європи на тлі зменшення числа росіян, пише DW

У Європі туристичний бум без росіян та китайських туристів

Відновлення туризму в Європі після пандемії продовжується швидкими темпами. Готелі, туроператори та авіакомпанії фіксують нові рекорди.

«У першій половині 2023 року кількість ночей, проведених у туристичних закладах, досягла найвищого рівня за останнє десятиліття, що свідчить про помітне відновлення показників галузі у багатьох країнах», — наголошується на сайті Євростату

У першому півріччі цього року в туристичних закладах було проведено 1 193 млн. ночей, що майже на 11 млн. більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Крім того, було на 136 млн ночей більше, ніж у першому півріччі 2022 року.

Високі показники у туристичній галузі у 2023 році фіксуються незважаючи на фактори, які мали б стримувати туризм: інфляція та зростання цін у Європі, спека та пожежі у Середземномор'ї. Особливість цього туристичного буму в тому, що він відбувається на тлі різкого скорочення кількості російських туристів в Європі і потоку китайських мандрівників, що мало відновився.

Одними з найактивніших були німецькі туристи, які не економили та бронювали відпочинок у чотирьох- та п’ятизіркових готелях на курортах. Зріс попит на сімейний відпочинок у форматі «все включено». А Німеччина — один із провідних ринків виїзного туризму в Європі.

За даними великого німецького туроператора, високий попит на відпочинок залишатиметься й у зимовому сезоні. Броніровок вже зараз на 15% більше, ніж минулої зими. Наприклад, найбільший попит на відпочинок у Єгипті та на Канарських островах.

Влітку німці найбільше обирали відпочинок у Греції, Туреччині та Італії. У Греції цього року туризм може бути рекордним — країна приймала щомісяця на 10% більше авіапасажирів, ніж у 2019 році, коли були рекордні показники відвідуваності - 33 млн туристів.

Туристичний бум також помітний у показниках пасажиропотоку лоукостерів. Наприклад, у Ryanair показники кількості пасажирів за липень і серпень 2023 року виявилися кращими в історії компанії. Лише у серпні Ryanair перевіз рекордні 18,9 млн пасажирів, що на 4 млн осіб більше, ніж у серпні 2019 року.

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