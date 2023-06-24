Туризм сплатив на 31% менше податків 2022 року: що відбувається з ринком на другому році війни — Finance.ua
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Туризм сплатив на 31% менше податків 2022 року: що відбувається з ринком на другому році війни

Казна та Політика
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Туризм сплатив на 31% менше податків 2022 року: що відбувається з ринком на другому році війни
Туризм сплатив на 31% менше податків 2022 року: що відбувається з ринком на другому році війни
Близько чверті «туристичних магнітів» країни або окуповані, або зруйновані, або частково пошкоджені внаслідок повномасштабної війни.
Про це розповіла голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар’яна Олеськів в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».
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«У нас є перелік так званих туристичних магнітів, який ми сформували 2021 року. У цьому списку близько 140 об'єктів у різних регіонах України. Ми розуміємо, що близько чверті з них або окуповані, або зруйновані, або частково пошкоджені», — сказала Олеськів.
За її словами, переважно йдеться про туристичні та рекреаційні об'єкти в Луганській, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.
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Крім того, голова Держтуризму заявила, що через війну 2022 року представники туристичної галузі сплатили 1,5 млрд грн податків, що на 31% менше, ніж 2021 року.
«Також зменшилася загальна кількість платників податків на 17%. Туристичний збір загалом у країні знизився на 24%. Тобто загалом ми розуміємо, що в гривні маємо десь 35−40% падіння, без урахування інфляції. Розуміючи, що наші основні туристичні регіони розташовані здебільшого на півдні та заході країни, я сказала б, що ми маємо половину втрат у галузі», — додала вона.
Водночас Олеськів зазначила, що, незважаючи на війну, українці подорожують країною.
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«У Карпатському регіоні, де ми з колегами нещодавно були у відрядженні, представники туристичного сектору розповіли, що кількість бронювань на цей літній сезон співвідносна з 2021 роком. Тобто цього літа кількість відпочивальників на деяких вітчизняних локаціях повертається на довоєнний рівень», — розповіла голова Держтуризму.
Вона наголосила, що загалом у країні за час повномасштабного вторгнення відбулося падіння купівельної спроможності.
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«Ми маємо мільйони українців, які виїхали з країни, маємо чоловіків та жінок, які воюють, і за це їм велика вдячність. Також маємо певну кількість чоловіків, які сидять по домівках й нікуди не виїжджають, бо бояться, що їм можуть вручити повістку, за що їм мало шани. Усі ці обставини вплинули на формування туристичних потоків, але принаймні галузь не зупинилася повністю. Відпочивають жінки з дітьми, люди, які працюють і яким потрібне перезавантаження, частина військових проводять відпустку не просто вдома, а саме відпочиваючи з родиною десь у тихому й затишному місці», — розповіла Олеськів.
Що стосується в'їзного туризму, то, за її словами, на сьогодні Україна його фактично втратила.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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