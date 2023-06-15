Виїзд з України з метою туризму: правила безвізових подорожей — Finance.ua

Виїзд з України з метою туризму: правила безвізових подорожей Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Виїзд з України з метою туризму: правила безвізових подорожей

Станом на червень 2023 року громадяни України мають право відвідувати без візи 93 країни світу, також отримати візу після прибуття можна у 50 державах, тобто кордони 146 країн зі 198 незалежних та частково визнаних держав світу відкриті для українців.

Про це нагадує Visit Ukraine Today.

Загальні правила безвізових подорожей

Більшість країн для в'їзду вимагають наявність проїзного документа (паспорта), який дійсний щонайменше 3−6 місяців з моменту перетину кордону.

Безвізовий в'їзд до країн Шенгенської зони можливий виключно по біометричному паспорту. Власникам паспортів старого зразку необхідна віза або посвідка на проживання в одній з країн ЄС.

У випадках, коли оформлення візи здійснюється по прибутті, можуть знадобитися 1−2 кольорові паспортні фотографії мандрівника.

При проходженні прикордонного контролю працівники служби мають право просити надати документи, які підтверджують мету прибуття, зворотні квитки та наявність достатніх фінансових коштів для поїздки.

У деяких країнах може бути встановлений збір за в'їзд або виїзд з держави.

Кожна країна самостійно визначає скільки днів іноземці можуть перебувати на її території в рамках безвізу.

Подорожуючи за правилами безвізу заборонено перевищувати дозволену для перебування в країні кількість днів.

Відвідувати країни українці можуть лише з туристичними цілями, особистими візитами тощо. Навіть короткострокове працевлаштування в рамках безвізової подорожі суворо заборонене.

Які документи необхідні для подорожі за умовами безвізу?

Перелік документів може відрізнятись в залежності від країни до якої їде турист, проте у більшості державах пакет документів виглядає наступним чином:

закордонний паспорт;

туристичне страхування;

підтвердження фінансового забезпечення, деякі країни можуть навіть вимагати надати довідку з банку;

зворотний квиток (якщо турист подорожує не на власному транспорті);

підтвердження наявності житла (заброньований номер або офіційне запрошення).

Які документи необхідні дитині для поїздки за правилами безвізу:

основний документ для перетину кордону з неповнолітньою дитиною — це закордонний паспорт. Кожна дитина повинна мати свій особистий закордонний паспорт, незалежно від віку. Біометричний паспорт можна оформити для дитини будь-якого віку. До 12 років у дитини не беруть відбитки пальців, однак на чіп буде записана фотографія дитини, даної інформації буде достатньо, щоб вважати такий паспорт біометричним;

супровід обох батьків або нотаріально завірена згода одного або двох батьків на виїзд дитини за кордон (в залежності від того, хто супроводжує дитину під час подорожі);

обґрунтування мети поїздки: додаткове фінансове забезпечення на дитину, зворотний квиток, підтвердження наявності місця для проживання;

поліс медичного страхування.

У які країни українці можуть їхати без візи?

Європа

Без візи українці можуть переміщатись країнами шенгенської зони та іншими європейськими країнами, з якими укладені відповідні угоди. Термін перебування на підставі безвізу у більшості країнах Європи становить 90 днів протягом останніх 180 днів

Країни шенгенської зони: Австрія, Бельгія, Греція, Ісландія, Іспанія, Італія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Мальта, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія та Швеція.

Інші європейські країни: Північна Македонія, Сальвадор, Болгарія, Ватикан, Албанія, Молдова, Монако, Сербія, Чорногорія, Боснія та Герцеговина та Сан-Марино.

Азія

До безвізових країн Азії та Сходу належать: Бруней, Індонезія, Малайзія, Об'єднані Арабські Емірати, Таїланд, Грузія, Таджикистан, Туреччина, Узбекистан, Азербайджан, Киргизстан, Вірменія, Казахстан, Ізраїль, Монголія та Палестина.

Південна Америка та Карибський басейн

Антигуа і Барбуда, Бразилія, Венесуела, Гондурас, Еквадор, Уругвай, Нікарагуа, Парагвай, Перу, Сент-Вінсент, Гренадіни, Барбадос, Домініканська Республіка, Аргентина, Гватемала, Колумбія, Коста-Рика, Куба, Панама та Ямайка.

Африка та Океанія

Вануату, Есватіні, Намібія, Сейшельські острови, Фіджі та Маврикій.

В деяких країнах Азії, Африки, Океанії та Америки візу можна оформити відразу після прибуття. Вартість залежить від країни та тривалості перебування.

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