Держтуризму розширило карту туристичних магнітів України: вже 170 (карта) — Finance.ua

Держтуризму розширило карту туристичних магнітів України: вже 170 (карта) Сьогодні 18:00 — Світ

Держтуризму розширило карту туристичних магнітів України: вже 170 (карта)

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook голова відомства Мар’яна Олеськів.

«Ми розширили карту туристичних магнітів України!Наразі їх 170 (і це не остаточне число). Ці дестинації якнайкраще презентують нашу історичну, культурну, архітектурну, релігійну спадщину і для самих українців, і для іноземців, яких будемо раді запросити після Перемоги».

ТОП-5 найулюбленіших:

1. Крим;

2. Херсонщина;

3. Буковина;

4. Вінниччина;

5. Полтавщина.

Загалом до списку увійшли визначні туристичні місця з усіх 25 регіонів України, в тому числі в Криму. Після деокупації він стане популярним, бо туризм є основним природнім джерелом бізнесу для півострова.

У трьох східних областях, які наразі є частково окупованими та перебувають під постійними обстрілами, налічується 20 туристичних магнітів.

Саме на Сході та Півдні, які найбільше страждають від агресії рф, знаходиться майже чверть зруйнованих туристичних магнітів з-поміж тих, які ми визначили у 2021 році.

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