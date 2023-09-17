Держтуризму розширило карту туристичних магнітів України: вже 170 (карта) — Finance.ua

Держтуризму розширило карту туристичних магнітів України: вже 170 (карта)
Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) розширило карту туристичних магнітів України.
Як повідомила на своїй сторінці у Facebook голова відомства Мар’яна Олеськів.
«Ми розширили карту туристичних магнітів України!Наразі їх 170 (і це не остаточне число). Ці дестинації якнайкраще презентують нашу історичну, культурну, архітектурну, релігійну спадщину і для самих українців, і для іноземців, яких будемо раді запросити після Перемоги».
ТОП-5 найулюбленіших:
1. Крим;
2. Херсонщина;
3. Буковина;
4. Вінниччина;
5. Полтавщина.
Загалом до списку увійшли визначні туристичні місця з усіх 25 регіонів України, в тому числі в Криму. Після деокупації він стане популярним, бо туризм є основним природнім джерелом бізнесу для півострова.
У трьох східних областях, які наразі є частково окупованими та перебувають під постійними обстрілами, налічується 20 туристичних магнітів.
Саме на Сході та Півдні, які найбільше страждають від агресії рф, знаходиться майже чверть зруйнованих туристичних магнітів з-поміж тих, які ми визначили у 2021 році.
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