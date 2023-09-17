Гостуризма расширило карту туристических магнитов Украины: уже 170 (карта) — Finance.ua
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Гостуризма расширило карту туристических магнитов Украины: уже 170 (карта)

Мир
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Гостуризма расширило карту туристических магнитов Украины: уже 170 (карта)
Гостуризма расширило карту туристических магнитов Украины: уже 170 (карта)
Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) расширило карту туристических магнитов Украины.
Как сообщила на своей странице в Facebook глава ведомства Марианна Олеськив.
«Мы расширили карту туристических магнитов Украины! Сейчас их 170 (и это не окончательное число). Эти дестинации лучше презентуют наше историческое, культурное, архитектурное, религиозное наследие и для самих украинцев, и для иностранцев, которых будем рады пригласить после Победы».
ТОП-5 наиболее полюбившихся:
1. Крым;
2. Херсонщина;
3. Буковина;
4. Виннитчина;
5. Полтавщина.
Всего в список вошли туристические места из всех 25 регионов Украины, в том числе в Крыму. После деоккупации он станет популярным, потому что туризм является основным источником бизнеса для полуострова.
В трех восточных областях, которые частично оккупированы и находятся под постоянными обстрелами, насчитывается 20 туристических магнитов.
Именно на Востоке и Юге, наиболее страдающих от агрессии рф, находится почти четверть разрушенных туристических магнитов среди тех, которые мы определили в 2021 году.

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По материалам:
Finance.ua
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