Сколько можно заработать в Швеции: зарплаты, налоги и условия для иммигрантов — Finance.ua

Сколько можно заработать в Швеции: зарплаты, налоги и условия для иммигрантов Сегодня 21:05 — Личные финансы

Сколько можно заработать в Швеции: зарплаты, налоги и условия для иммигрантов

Швеция — одна из наиболее развитых стран Европы с высоким уровнем жизни, стабильной экономикой и удобной социальной системой. Эти факторы привлекают сюда работников со всего мира. Но прежде чем думать о переезде, стоит разобраться, сколько здесь можно заработать, какие налоги придется платить и как работает система оплаты труда.

Об этом пишет Mobiletator.

По последним данным, средняя зарплата в стране — около 40 000 шведских крон (SEK) в месяц до уплаты налогов, что примерно соответствует 3 600 евро. После налогов работник получает «на руки» от 28 000 до 32 000 SEK (2 500−2 900 евро).

В Швеции нет законодательно установленной «минималки». Ее размер определяется коллективными договорами, охватывающими 90% работников. Ориентировочные минимальные ставки:

молодые работники до 20 лет — 16 000−18 000 SEK;

специалисты с опытом — от 24 000 SEK;

высококвалифицированные работники — более 30 000 SEK.

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Что влияет на уровень зарплаты:

Опыт и квалификация. Опыт работы — один из главных факторов. Сотрудники с 5−10 годами стажа могут зарабатывать на 10−20% больше, чем новички.

Сфера деятельности. В Швеции самые высокие зарплаты в технических и цифровых областях. Например, программисты получают от 45 000 до 55 000 SEK, в то время как в ресторанном бизнесе платят 20 000−25 000 SEK.

Регион проживания. В Стокгольме зарплаты самые высокие — около 45 000 SEK в месяц. В менее густонаселенных регионах зарплаты могут быть на 15−20% ниже.

Образование. Магистры шведских университетов зарабатывают в среднем на 10−15% больше выпускников бакалавриата.

Зарплаты по регионам:

Стокгольм. Это экономическое сердце страны — сосредоточение финансов, IT, международных компаний. Средняя зарплата — 45 000 SEK. Но и стоимость жизни здесь самая высокая — за однокомнатную квартиру придется платить 10 000−15 000 SEK.

Гетеборг. Крупный промышленный и портовый город. Зарплата — около 42 000 SEK. Аренда дешевле, чем в столице: 7000−10 000 SEK.

Мальмё. Расположен рядом с Данией, соединен мостом с Копенгагеном. Средняя зарплата — 40 000 SEK. Есть возможность жить в Швеции, а работать в Дании.

Северные регионы. Меньше населены и спокойные. Зарплаты ниже — 35 000−38 000 SEK, но стоимость аренды значительно меньше — от 4 000 до 7 000 SEK.

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Налоги

Налог на доходы

В Швеции действует прогрессивная система:

30% - базовая ставка;

50−57% - если зарабатываете более 540 700 SEK в год (более 48 000 евро).

Также налоговые ставки зависят от коммуны, в которой вы зарегистрированы.

Социальные взносы

Работодатель платит дополнительно 31% от вашей зарплаты до налогов. Эти средства уходят на медстраховку, пенсию, больничные.

Пенсионные отчисления

Около 18,5% дохода направляется на пенсионные накопления. Система включает в себя государственную, корпоративную и частную пенсию.

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Налоговые льготы

Можно уменьшить налогооблагаемый доход за счет:

расходов на транспорт;

процентов по ипотеке;

расходов на образование;

обустройство домашнего офиса.

Особенности для иммигрантов

Иностранцы платят налоги на общих условиях. Но для некоторых специалистов действует экспат-программа, позволяющая платить меньше в течение первых 3−5 лет работы.

Зарплаты иммигрантов:

Высококвалифицированные специалисты. Средний доход: 35 000−55 000 SEK в месяц. Такую зарплату могут получать ІТ-специалисты, инженеры, медицинские работники.

Сотрудники без квалификации. Средний доход: 22 000−27 000 SEK в месяц. Такую зарплату могут получать строители, уборщики и клинеры, работники на складах.

Транспортная сфера. Средний доход: 25 000−35 000 SEK в месяц. Примеры профессий: водители грузовиков и автобусов, логисты и диспетчеры, курьеры.

Напомним, Швеция планирует увеличить выплаты мигрантам за возвращение домой с 900 до 32 000 евро. Такое увеличение связано с желанием Стокгольма взять миграцию под контроль. Швеция выплачивает мигрантам, которые решили вернуться домой, по 900 евро на взрослого человека. Но эта инициатива имела ограниченный успех.

Швеция направит финансовую помощь на расширение прав и возможностей женщин в Украине. Речь идет о финансировании в сумме более 2 млн долларов.

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