Швеция выделила Украине самый большой пакет помощи на восстановление и развитие — Finance.ua

Швеция выделила Украине самый большой пакет помощи на восстановление и развитие Сегодня 16:17 — Казна и Политика

Швеция выделила Украине самый большой пакет помощи на восстановление и развитие

Швеция выделит Украине более 1,4 млрд шведских крон (137,7 млн ​​долларов) на помощь в восстановлении и развитии, а также на удовлетворение неотложных гуманитарных нужд.

Об этом заявил министр международного развития Швеции Бенджамин Доуза, сообщает Reuters.

По его словам, пакет мероприятий, являющийся крупнейшей в истории Швеции программой гражданской помощи, включает поддержку восстановления разрушенной инфраструктуры, а также разминирование и обучение медицинских работников.

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«Поддержка Украины — это вопрос солидарности, а также безопасности Швеции. Последние несколько недель были нелегкими. Никогда еще не было так ясно, что мы больше не можем воспринимать поддержку Украины со стороны мира как должное», — сказал министр.

Швеция активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году. Ее помощь включает финансовую, гуманитарную и военную поддержку. Стокгольм предоставляет значительные объемы средств через международные организации, поддерживает переселенцев, а также передает гуманитарную помощь.

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В январе Швеция заявила, что передаст Украине самый большой пакет военной помощи на 1,25 млрд долларов. Общая сумма предоставленных пакетов с начала полномасштабного вторжения россии составит 5,6 млрд долларов.

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