Швеция выделит €100 млн на ПВО для Украины — Finance.ua

Швеция выделит €100 млн на ПВО для Украины Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Швеция выделит €100 млн на ПВО для Украины

Шведское правительство планирует передать Украине системы противовоздушной обороны на 1,2 млрд шведских крон (около 100 млн евро).

Об этом на саммите «Поддерживай Украину» в Киеве сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

«Мы переходим в решающую стадию, и мы должны взять на себя важную задачу, в частности, Швеция будет делать свою часть этой общей задачи. В частности, Швеция увеличит свою помощь Украине. В начале этого месяца мы объявили о крупнейшем пакете помощи и мы еще будем выделять 100 млн евро на ПВО для Украины», — сказал он.

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По словам премьера, шведское правительство уже работает над следующим пакетом для Украины.

«Мы сделали огромный прогресс по специальному трибуналу по агрессии рф против Украины. россия должна нести ответственность за свою войну с юридической точки зрения», — сказал Кристерссон.

Как пишет SVT , премьер Ульф Кристерссон, министр энергетики Эбба Буш и министр образования Йохан Персон в колонке в газете Svenska Dagbladet сообщили, что Украине передадут системы ПВО Robot 70 и Tridon Mk2.

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«Tridon Mk2 может противостоять российским массовым атакам с помощью простых беспилотников и роботов», — пишут они.

Швеция также вместе с другими странами передаст ракеты противовоздушной обороны, которые могут носить отдельные солдаты.

Утром 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину, в украинскую столицу прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, глава Евросовета Антониу Кошта, лидеры стран Балтии, Испании и Канады, а также лидеры Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции.

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Президент Украины Владимир Зеленский открыл саммит «Поддерживай Украину», который при участии мировых лидеров проходит в Киеве в понедельник, 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину.

В саммите принимают участие несколько сотен участников, послов, экспертов. Среди них лидеры 12 стран, а также президент Европейского Совета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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