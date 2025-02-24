Британия вводит крупнейший пакет санкций против рф и предоставляет Украине помощь на £4,5 млрд — Finance.ua

Британия вводит крупнейший пакет санкций против рф и предоставляет Украине помощь на £4,5 млрд Сегодня 15:43 — Казна и Политика

Британия вводит крупнейший пакет санкций против рф и предоставляет Украине помощь на £4,5 млрд

Великобритания объявила о ведении крупнейшего пакета санкций против рф с начала полномасштабной войны, а также о выделении для Украины крупного пакета военной поддержки.

Об этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал во время онлайн-присоединения к состоявшемуся сегодня, 24 февраля, саммиту «Поддерживай Украину» в Киеве.

«В этот важный момент, когда начинаются переговоры, мы должны совместно формировать финальный результат. У россии нет на руках всех тузов, потому что у Украины есть смелость защищать свою страну. У экономики россии — большие проблемы, у нее также есть потерянные территории и войска», — подчеркнул Стармер.

Следовательно, он отметил, что Украина нуждается в увеличении военной поддержки, к которой активно присоединяется Великобритания.

«Британия предоставляет 4,5 млрд фунтов (около 5,55 млрд долларов США. — Ред.) военной помощи — больше, чем когда-либо прежде. Также мы делаем все возможное, чтобы научить украинские войска», — сказал он.

Кроме того, Стармер отметил важность усилить экономическое давление на россию.

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«Должны увеличить экономическое давление на россию, чтобы путин был готов не только говорить, а чтобы он был готов идти на уступки. Поэтому мы объявляем крупнейший пакет санкций Великобритании с начала войны. Будем давить на компании россии и Китая, которые имеют военные компоненты», — сказал Стармер.

Он добавил, что сегодня будет обсуждать этот вопрос на встрече со странами G7: «Считаю, что они должны снизить цены на нефть». Премьер-министр Великобритании добавил, что сейчас есть возможность заложить основные принципы для продолжительного мира. При этом он убежден, что ради продолжительного мира Украина должна быть за столом переговоров.

«Мы должны выстраивать суверенитет для Украины и мощные гарантии. Британия готова поддерживать это своими войсками в Украине совместно с европейцами и правильными условиями. Очень важно сдержать рф от вторжения через несколько лет. Сделаем все возможное, чтобы получить наилучший результат для Украины и для нас всех», — отметил он.

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