Украина получила от ЕС более 130 млрд евро за три года войны — Finance.ua
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Украина получила от ЕС более 130 млрд евро за три года войны

Казна и Политика
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Украина получила от ЕС более 130 млрд евро за три года войны
Украина получила от ЕС более 130 млрд евро за три года войны
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Европейский Союз вместе со странами-членами ЕС предоставили Украине более 134 млрд евро экономической, гуманитарной и военной поддержки.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
В прошлом году ЕС поддержал решение о создании инструмента Ukraine Facility в объеме 50 млрд евро, из которых уже привлечено уже 16 млрд евро.
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Кроме того, Евросоюз принял правила использования доходов от замороженных активов рф для помощи Украине: 90% прибыли направят на помощь Украине через механизм кредитного сотрудничества ЕС. За счет этого государство уже получило первый платеж — 1,5 млрд евро.
ЕС и страны-члены также предоставили Украине 3,7 млрд евро гуманитарной поддержки, включая 153 000 тонн материальной помощи и эвакуацию 4 000 украинских пациентов в Европу.
Еще 2 млрд евро Украина получила для усиления энергетической безопасности, а еще более 8850 электрогенераторов и более 3600 трансформаторов. Только осенью 2024 г. предоставлено 160 млн евро на восстановление электростанций и сетей, поставки оборудования и т. д.
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Отмечается, что в июне 2022 года Украина получила статус кандидата в ЕС. В том же году официально стартовали переговоры по членству. В настоящее время продолжаются двусторонние встречи Украина-ЕС в рамках официального скрининга. В 2025 году планируется завершить их по всем Кластерам, что позволит Еврокомиссии оценить соответствие законодательства Украины праву ЕС.
Параллельно Украина активно готовится к открытию переговоров по первому кластеру «Основы процесса вступления в ЕС» (Fundamentals) уже в ближайшее время. Для этого ведется работа над тремя дорожными картами в сферах верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов.
По материалам:
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