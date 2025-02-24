Украина в марте получит от ЕС 3,5 миллиарда евро — Finance.ua
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Украина в марте получит от ЕС 3,5 миллиарда евро

Казна и Политика
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Украина в марте получит от ЕС 3,5 миллиарда евро
Украина в марте получит от ЕС 3,5 миллиарда евро
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что в марте Украина получит от ЕС новый платеж в объеме 3,5 млрд евро.
Об этом она заявила в заявлении на Международном саммите поддержки Украины в Киеве.
Фон дер Ляен сказала, что «Европа здесь, чтобы укрепить Украину в этот критический момент».
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«Я могу объявить, что новый платеж в размере 3,5 млрд евро для Украины поступит уже в марте», — заявила она.
Глава ЕК подчеркнула, что на кону не только судьба Украины, а судьба Европы, поэтому первоочередной задачей европейцев остается усиление сопротивления Украины.
«На сегодняшний день наш Союз и государства-члены поддержали Украину на сумму 134 миллиарда евро. Это больше, чем кто-либо другой», — констатировала фон дер Ляен.
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Как сообщалось ранее, в 2025 году Европейский Союз предоставит Украине финансовую помощь на 35 млрд евро в рамках кредитной инициативы G7 ERA и программы Ukraine Facility.
Вице-премьер Юлия Свириденко сообщала, что Украина ожидает получить 12,5 млрд евро от ЕС в 2025 году в рамках Ukraine Facility.
Инициатива G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) финансируется за счет замороженных российских активов.
Украинское правительство ожидало, что доля ЕС в G7 ERA составит 18,1 млрд евро.
По материалам:
Європейська правда
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