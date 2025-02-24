Австралия ввела крупнейший пакет санкций против рф — Finance.ua

Австралия ввела крупнейший пакет санкций против рф Сегодня 11:35

Австралия ввела крупнейший пакет санкций против рф

Правительство Австралии объявило о введении крупнейшего пакета санкций против рф в третью годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба правительства 24 февраля.

Новые меры включают в себя целевые финансовые санкции и запрет на въезд для 70 человек и финансовые ограничения для 79 компаний. Под санкции попали лица и организации, способствующие оккупации украинских территорий, в частности, так называемые министры, судьи и прокуроры, действующие под контролем россии.

Ограничения коснулись тех, кто причастен к принудительной депортации украинских детей, развитию военного сотрудничества между россией и Северной Кореей и работников российских секторов обороны, транспорта и финансов.

Австралийским гражданам и компаниям запрещено поставлять в россию беспилотники, их компоненты и предоставлять связанные с этим услуги.

На сегодняшний день Австралия ввела более 1 400 санкций против россии из-за ее агрессии в Украине. Ранее страна наложила ограничения на российских олигархов Виктора Вексельберга и Олега Дерипаску, а также на 11 банков рф. Кроме того, Австралия запретила экспорт глинозема и алюминиевой руды в россию.

Санкции затронули 20% акций компании «Русал», принадлежащей Олегу Дерипаске. Этот гигант — один из ведущих мировых производителей первичного алюминия и глинозема, а общая мощность его заводов по производству алюминия составляет 4,3 млн тонн.

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